Видео: классическая квартира для интеллигентной семьи

Дизайнер показывает свою работу - трехкомнатную квартиру площадью 110 квадратных метров. Заказчики хотели жить в красивом и уютном пространстве, оформленном в стиле современной классики. Дизайнер сделала его еще и функциональным. Заказчики еще не успели въехать, поэтому у нас есть возможность без проблем заглянуть в каждый уголок, посмотреть все системы хранения и скрытые технические нюансы. Берите на вооружение!