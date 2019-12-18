Ср, 18.12.2019
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Видео: классическая квартира для интеллигентной семьи

Дизайнер показывает квартиру.

ФОТО: скриншот с youtube.com

Смотрим видео вместе с сайтом InMyRoom: российский дизайнер Ольга Солнышкова подробно рассказывает о шикарном интерьере, выдержанном в современном классическом стиле. 

Дизайнер показывает свою работу - трехкомнатную квартиру площадью 110 квадратных метров. Заказчики хотели жить в красивом и уютном пространстве, оформленном в стиле современной классики. Дизайнер сделала его еще и функциональным. Заказчики еще не успели въехать, поэтому у нас есть возможность без проблем заглянуть в каждый уголок, посмотреть все системы хранения и скрытые технические нюансы. Берите на вооружение!

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