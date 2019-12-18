Финансовая инспекция Швеции возбудила против SEB дело о проступке

Финансовая инспекция Швеции (FI) возбудила дело о проступке в связи с расследованием, касающимся мер по контролю и предотвращению отмывания денег в части балтийских филиалов банка Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB).
Решение возбудить дело о проступке означает, что с точки зрения шведского надзорного учреждения имеется достаточно доказательств, чтобы по итогам расследования рассмотреть вариант введения санкций. Инспекция продолжит расследование до следующего этапа санкционного процесса, вслед за чем проинформирует банк о результатах анализа, проведенного в ходе расследования, и запросит мнение SEB, сообщила в среду FI.
Шведский финансовый надзор планирует обнародовать итоги дела о проступке в отношении SEB в апреле следующего года. Результаты аналогичного дела в отношении Swedbank планируется обнародовать в марте 2020 года.
Инспекция расследует меры по борьбе с отмыванием денег в балтийских филиалах SEB в сотрудничестве с учреждениями финансового надзора Эстонии, Латвии и Литвы.
В среду материнский банк SEB сообщил, что FI проинформировала банк о возбуждении дела, но пока не передала свою первичную оценку внутреннего аудита и управления балтийскими филиалами банка. «SEB ведет прозрачное сотрудничество с финансовой инспекцией», - говорится в заявлении банка.