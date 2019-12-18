Мужская и женская сборные Эстонии по волейболу узнали соперников по Евролиге

Мужская сборная Эстонии попала в группу В Золотой лиги, где ее соперниками станут национальные команды Нидерландов, Украина и Белоруссии.

Поединки группового раунда пройдут с 23 мая по 14 июня. Каждая команда сыграет с каждой дома и в гостях.

В прошлом сезоне сборная Эстонии заняла последнее, четвертое место в финальном турнире Золотой лиги, который проходил в Таллинне.