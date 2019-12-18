Мужская и женская сборные Эстонии по волейболу узнали соперников по Евролиге

В Люксембурге прошла жеребьевка групповых раундов волейбольной Евролиги, по итогам которой своих соперников узнали как мужская, так и женская сборные Эстонии, передает Rus.Err.ee.
Мужская сборная Эстонии попала в группу В Золотой лиги, где ее соперниками станут национальные команды Нидерландов, Украина и Белоруссии.
Поединки группового раунда пройдут с 23 мая по 14 июня. Каждая команда сыграет с каждой дома и в гостях.
В прошлом сезоне сборная Эстонии заняла последнее, четвертое место в финальном турнире Золотой лиги, который проходил в Таллинне.
В Серебряной женской лиге сборная Эстонии попала в группу А вместе со Словенией и Боснией и Герцеговиной. Поединки пройдут с 27 мая по 14 июня.