Ср, 18.12.2019
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Мужская и женская сборные Эстонии по волейболу узнали соперников по Евролиге

Eesti võrkpallikoondis.

ФОТО: Sander Ilvest

В Люксембурге прошла жеребьевка групповых раундов волейбольной Евролиги, по итогам которой своих соперников узнали как мужская, так и женская сборные Эстонии, передает Rus.Err.ee.

Мужская сборная Эстонии попала в группу В Золотой лиги, где ее соперниками станут национальные команды Нидерландов, Украина и Белоруссии.

Поединки группового раунда пройдут с 23 мая по 14 июня. Каждая команда сыграет с каждой дома и в гостях.

В прошлом сезоне сборная Эстонии заняла последнее, четвертое место в финальном турнире Золотой лиги, который проходил в Таллинне.

В Серебряной женской лиге сборная Эстонии попала в группу А вместе со Словенией и Боснией и Герцеговиной. Поединки пройдут с 27 мая по 14 июня.

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