Дед Мороз, Санта-Клаус и руководители Нарвы и Ивангорода встретились под елкой

После встречи новогодние волшебники отправились на праздник в детский сад Põngerjas, а затем в Ледовый холл, чтобы поздравить фигуристок и хоккеистов, а заодно увидеть снег, которого в этот дождливый день на улице не было.

Вечером Дед Мороз и Санта-Клаус отправятся в Ивангород, где проведут праздник для детей в местном доме культуры, а потом вместе зажгут главную городскую елку Ивангорода.