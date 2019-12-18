Дед Мороз, Санта-Клаус и руководители Нарвы и Ивангорода встретились под елкой

Традиционная встреча Деда Мороза из Ивангорода и Санта-Клауса из Нарвы в этом году прошла не на пограничном мосту, как обычно, а на Петровской площади Нарвы. Здесь же встретились председатели горсобраний двух городов и другие представители городских властей.
После встречи новогодние волшебники отправились на праздник в детский сад Põngerjas, а затем в Ледовый холл, чтобы поздравить фигуристок и хоккеистов, а заодно увидеть снег, которого в этот дождливый день на улице не было.
Вечером Дед Мороз и Санта-Клаус отправятся в Ивангород, где проведут праздник для детей в местном доме культуры, а потом вместе зажгут главную городскую елку Ивангорода.
Председатель нарвского горсобрания Ирина Янович сказала на встрече, что надеется на дальнейшее сотрудничество двух городов, например, в продлении прибрежных променадов. Ее коллега из Ивангорода Виктор Карпенко заговорил о более далеких перспективах: он надеется, что существующий погранпункт в скором времени будет расширен, а в течение хотя бы десяти лет появится новый мост через Нарову.