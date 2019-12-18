Рождественская ярмарка в Будапеште признана лучшей в Европе

Венгерский Advent Feast, или Праздник пришествия развернулся на площади Святого Стефана. Он побил рекорд, набрав 39 448 голосов. Кроме номинации «лучшая рождественская ярмарка», она также стал «самой красивой», «самой экологичной» и «самой атмосферной». Здесь можно купить подарки, покататься на коньках, поучаствовать в благотворительных концертах, выпить глинтвейна и попробовать блюда национальной кухни. Вся посуда — экологически безопасная. А в ночное время здесь проводится грандиозное световое шоу.