Рождественская ярмарка в Будапеште признана лучшей в Европе

Сервис European Best Destination, помогающий туристам выбирать лучшее из лучших в Европе, составил рейтинг лучших рождественских ярмарок. Победителем стала Advent Feast напротив Базилики Святого Стефана в Будапеште, пишет Lonely Planet.
За самые красивые ярмарки голосовали 289 700 человек из 116 стран. Второе место досталось Вене, третье — польскому городу Гданьск, четвертное — Брюсселю, а пятое — французскому Монбельяру, пишет Turizm.
Венгерский Advent Feast, или Праздник пришествия развернулся на площади Святого Стефана. Он побил рекорд, набрав 39 448 голосов. Кроме номинации «лучшая рождественская ярмарка», она также стал «самой красивой», «самой экологичной» и «самой атмосферной». Здесь можно купить подарки, покататься на коньках, поучаствовать в благотворительных концертах, выпить глинтвейна и попробовать блюда национальной кухни. Вся посуда — экологически безопасная. А в ночное время здесь проводится грандиозное световое шоу.
Базилика святого Стефана находится в историческом районе Пешт. Это одно из самых высоких зданий в городе. Добраться сюда можно на метро по линии 1 до станции Bajcsy-Zsilinszky út, на автобусе № 9, 914, 914А, 931, 950, 950А до остановки Szent István Bazilika или на троллейбусе №72.