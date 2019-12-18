Крупная эстонская фирма держит в тайне сотрудничество с белорусским олигархом

Глава украинского Независимого союза горняков и депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Михаил Волынец, а также несколько действущих в странах СНГ торговцев углем подтвердили изданию, что NT Marine занимается перевозкой нефти и угля на Украину и входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья. Согласно документу, находящемуся в распоряжении РБК, NT Marine в декабре получила квоты на поставку более 600 000 тонн российского угля на Украину.

По данным списка квот на ноябрь и декабрь, Россия поставляет на предприятия Украины 1,2–1,3 млн тонн угля в месяц. Это чуть меньше 50% всех поставок угля на Украину из России.

Как уголь попадает на Украину ФОТО: Pm

«Российская железная дорога выполняет заявки на перевозку угля в основном только этой компании — NT Marine AS. Она связана с интересами Николая Воробья, белорусского олигарха», — заявил Волынец.

Он напомнил, что украинские компании не могут покупать российский уголь напрямую: с 1 июня 2019 года вывоз из России угля и нефтепродуктов на территорию Украины осуществляется на основании разрешений, выдаваемых Минэкономразвития. Это ответные санкции на решение Украины ограничить импорт российских товаров.

До июля этого года NT Marine была дочерней компанией владеющего Северным портом Палдиски паевого товарищества Baltic Sea Bunkering. Принадлежит она Алексею Чулецу и Сергею Пастерсу. Согласно годовому отчету, компания оказывает фрахтовые услуги на двух морских судах и занимается морскими перевозками нефтепродуктов.

Baltic Sea Bunkering является одной из крупнейших компаний в Эстонии по обороту, ее консолидированный доход от продаж увеличился в прошлом году почти вдвое и составил почти полмиллиарда евро. В то же время оптовая продажа топлива выросла в три раза до 423 миллионов евро.

По словам Владимира Мюйрисеппа, главы NT Marine, он в настоящее время не может комментировать вопрос о том, стоит ли за солидными цифрами утвеждение российского издания о том, что возглавляемая им компания перевозит половину экспортируемого на Украину российского угля . Он также отказался сообщить, имеет ли NT Marine какие-либо деловые отношения с белорусским бизнесменом Николаем Воробьем.

Алексей Чулец не отвечал на звонки в течение трех рабочих дней.

По словам источника, работающего в одной крупной российской угольной компании, он подписывал контракт не напрямую с NT Marine, а с принадлежащей Воробью компанией Interservice, крупнейшим в Белоруссии независимым торговцем нефтью.

Другой торговец углем отметил, что украинские компании не покупали уголь напрямую у NT Marine, поскольку они ждут улучшения международных отношений после состоявшейся на прошлой неделе встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Это позволило бы покупать у России уголь без посредников, отметил он.