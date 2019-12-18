В слепом сравнении камер 16 смартфонов миллионы человек отдали предпочтение аппарату Samsung

Для теста были выбраны следующие смартфоны: Google Pixel 4, iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy Note10, Google Pixel 3a, Samsung Galaxy S10e, OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T, Huawei Mate 30 Pro, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi Note 10, Sony Xperia 1, Redmi K20 Pro, LG G8, Asus ROG Phone II, Asus ZenFone 6 и Royole FlexPai, который неясно, зачем оказался в этой подборке, пишет Ixbt.com.

Что было дальше, понятно из видео. Смартфоны сравнивались между собой парами, и победитель проходил на следующий этап. Правда, как можно видеть, на каждом этапе фотография была лишь одна от каждого устройства. Так что к результатам сравнения нужно относиться соответствующим образом.

Из сравнительных результатов можно выделить несколько наиболее любопытных. К примеру, Asus ZenFone 6 не оставил никаких шансов OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro также с легкостью одолел iPhone 11 Pro, а недорогой Redmi K20 Pro уложил на лопатки Huawei P30 Pro.

На втором этапе Huawei Mate 30 Pro лишь с небольшим отрывом выиграл у Asus ZenFone 6, а Pixel 4 разгромил Redmi K20 Pro. В итоге в финале сошлись два флагмана Samsung, и победу одержал Galaxy Note10.

В финале блогер разбирает некоторые снимки и комментирует результаты. Наиболее любопытным является то, что при сравнении фотографии игрушечной машинки пользователи почему-то выбирали те, которые не имеют эффекта размытия, хотя те смартфоны, которые его реализовали, сделали это отлично.