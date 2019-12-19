Фестиваль MustonenFest возвращается с эксклюзивной программой

В программе фестиваля – неувядаемая классика и жемчужины новейшей музыки. По традиции на фестивальных сценах сойдутся уникальные солисты, инструментальные коллективы и эстонские хоры высочайшего уровня.

На открытие фестиваля (31 января) приглашен один из самых известных пианистов современности Барри Дуглас. Британский музыкант выступит вместе с Эстонским национальным мужским хором (RAM) и Эстонским национальным симфоническим оркестром (ERSO). Концерт "Воскресение и жизнь" объединит «Реквием» итальянского композитора Луиджи Керубини из золотой музыкальной сокровищницы и знаковый фортепианный концерт Кшиштофа Пендерецкого „Resurrection“ («Воскресение»), который станет своеобразным музыкальным мостом в другое столетие.

Сольный скрипичный концерт Баха (4 февраля) исполнит потрясающая Клара-Джуми Кан (Корея/Германия). Скрипач-виртуоз, сотрудничающая с ведущими оркестрами и дирижерами разных стран мира, играет на скрипке «Экс-Штраус» Антонио Страдивари (1708).

Выступление Новосибирского камерного оркестра (6 и 7 февраля, Таллинн и Йыхви) обещает быть грандиозным. Слушателям будет представлен тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано Бетховена, произведения Чайковского, Мендельсона и Канчели, а также новое сочинение Барданашвили в премьерном исполнении.

Андрес Мустонен: "Новосибирский камерный оркестр – это прекрасный коллектив виртуозов-единомышленников". ФОТО: Pressifoto

Основателем и художественным руководителем Новосибирского камерного оркестра является Вадим Репин. По словам Андреса Мустонена, новосибирский коллектив – это прекрасное собрание единомышленников-виртуозов. Эстонские «звезды классики» вместе с маэстро Мустоненом исполняли уже 7 раз в разных странах мира тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано Бетховена, однако в Эстонии эта версия произведения прозвучит впервые.

В этом году фестивалю добавят колорита несколько зарубежных коллективов. Португальский ансамбль старинной музыки Ludovice Ensemble отправит слушателей в музыкальное путешествие из Парижа в Лиссабон. В этом странствии мистические ноты музыки разных народов переплетутся с произведениями французских композиторов эпохи барокко.

Вряд ли оставят кого-то равнодушными еврейская музыка, молитва и медитация в исполнении Израильского вокального инструментального дуэта, на творчество которого оказали влияние русская, кельтская, танзанская музыка и культуры других народов.

Фестиваль предоставит также возможность услышать в столичном здании Братства Черноголовых (5 февраля) редко звучащие в Эстонии синагогские песнопения в исполнении кантора Израэля (Израиля) Нахмана. Его необычайно мощный и выразительный голос помогает передать высшим силам молитву и послание о мире. Дабы избежать ущемления чьих-либо интересов, Нахман принципиально не выступает в храмах различных конфессий.