На эстонских прилавках будет больше креветок? В Брюсселе принято важное для Эстонии решение

Кроме того, на двухдневном заседании Совета по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе были подтверждены долгосрочные возможности промысла окуня, трески, ската и камбалы в северо-западной и северо-восточной части Атлантического океана на 2020 год.

«Эстония является и будет оставаться рыболовецкой страной», - сказал глава отдела рыбных ресурсов Министерства окружающей среды Херки Туус, по словам которого, увеличение квоты на вылов палтуса в Баренцевом море было особенно важным для Эстонии.

Но самое большое изменение в эстонском рыболовстве - это, несомненно, возобновление ловли креветок в северо-западной Атлантике. В Баренцевом море эстонским судам удавалось ловить креветок на постоянной основе, но промысел в северо-западной Атлантике был закрыт более десяти лет из-за низкого уровня запасов. Однако сейчас ситуация изменилась.

Меры по сохранению и естественные условия были благоприятными для креветок, их популяция восстановилась. Запасы креветок в северо-западной части Атлантического океана рассчитываются на основе промысловых дней. В следующем году Эстония может заниматься выловом в течение 416 рыболовных дней. Они распределяются между нашими судами.

В настоящее время в Эстонии есть три судна дальнего плавания: Reval, Stefano и Merike, которые в основном занимаются ловлей креветок, и Madrus и Lennuk, которые занимаются ловлей рыбы.