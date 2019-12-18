Салют Мальчишу! Быть или не быть новогоднему фейерверку?

Пярну откажется от фейерверка на Новый год в пользу украшения городского пространства. Мэр города Ромек Козенкраниус придерживается мнения, что отмена традиционного салюта сбережет окружающую среду, и таким образом она станет безопаснее.

Управа столичного района Ласнамяэ последовала пярнускому примеру. Там сэкономленные деньги будут направлены на проведение развлекательных праздничных мероприятий и украшение районных улиц. Старейшина района Андрес Вяэн считает, что залпы фейерверков в новогоднюю ночь травмируют психику животных и оставляют много мусора после использования пиротехники, т.е. загрязняется окружающая среда.

Естественно, не могли остаться в стороне и «Зеленые Эстонии»: партия просит ужесточить правила продажи пиротехники и ее использования. Зеленые убеждены, что взрывы петард наносят ущерб как окружающей среде, так и людям, и животным.

Наш уличный опрос показал, что по большей части жители Таллинна не против отказаться от традиционной забавы, но до конца не уверены, что праздник без салюта удастся. «Спорный вопрос. С одной стороны, это весело, достаточно красиво и привычно для нас. Но с другой, в воздухе так и пахнет порохом, а на земле его остается просто уйма, - сказала семиклассница Анна, добавив, что от запуска фейерверка стоит отказаться, а сэкономленные деньги направить на благое дело. - Например, на покупку нового реанимобиля».

Студентка университета Брити тоже считает, что данное решение целесообразно. «Много говорится о том, как животные паникуют из-за выстрелов. Я свою собачку успокаиваю каждый год. Бюджет города вылетает в небо буквально за пару минут. Я согласна, что это очень красиво и проходит всего раз в год, но в то же время рада, что город пришел к такому решению».

Опрошенные нами мужчины демонстрировали более сдержанное отношение: «Нейтрально. Если будет фейерверк — хорошо. Не будет — для меня ничего не поменяется. Те, кто уже накупили петард или купят в скором времени и запустят в небо, заменят мне городской салют», - говорит Андрей.