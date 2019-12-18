Ср, 18.12.2019
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  • КаПо: никто из находящихся в Сирии не изъявил желание вернуться в Эстонию

КаПо: никто из находящихся в Сирии не изъявил желание вернуться в Эстонию

Сирия.

ФОТО: REUTERS TV / REUTERS

По данным Полиции безопасности (КаПо), ни один из находящихся в Сирии и связанных с нашей страной людей не сообщал о желании вернуться в Эстонию.

«На данный момент неизвестно, чтобы кто-либо выражал желание вернуться или приехать в Эстонию. Соответствующие ведомства Эстонии должны решать этот вопрос, опираясь на связанные с конкретными лицами обстоятельства», - сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции безопасности.

«В своем последнем ежегоднике Полиция безопасности написала, что с 2013 года выявлено около двадцати связанных с Эстонией лиц, в том числе несовершеннолетних, которые находятся или находились в очаге сирийско-иракского конфликта и связаны с местными экстремистскими группировками», - добавил он.

Правительство Финляндии приняло политическое решение как можно быстрее вернуть находящихся в лагере для беженцев Аль-Холи в Сирии финских детей исламистских экстремистов, но решения, касающиеся их матерей, будут приниматься в индивидуальном порядке.

В руках сирийских курдов в результате многолетних военных действий против экстремистской группировки ДАИШ наряду с взятыми в плен бойцами находятся десятки тысяч гражданских лиц и родственники бойцов ДАИШ.

По сообщению ООН, в ноябре в лагере Аль-Холи находилось около 70 000 человек — более 30 000 иракцев, 28 000 сирийцев и около 10 000 граждан других стран.

Курдские власти неоднократно призывали западные страны принять своих граждан, но западные страны до сих пор относились к этому достаточно неохотно.

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