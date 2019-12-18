Пуанты. Иллюстративное фото. ФОТО: VALERY HACHE/AFP

Преподаватели балетной школы Венской государственной оперы рекомендовали детям курить, чтобы не набирать вес. Об этом говорится в докладе специальной комиссии, расследующей злоупотребления в академии.

Комиссия выяснила, что молодые танцоры подвергались суровым методам обучения и плохо контролируемым большим нагрузкам.

По словам главы комиссии Сюзанны Рейндл-Краускопф, ученикам советовали начать курить, чтобы оставаться худыми, а при обращении к ним использовали не имя и фамилию, а имя и размер одежды.

"Очевидно, что дети и подростки [в Венской балетной школе] недостаточно защищены от дискриминации, пренебрежения и негативных последствий для здоровья", - сказано в докладе.

Директор Венской оперы Доминик Мейер не справился со своими обязанностями, заявила Рейндл-Краускопф.

В Венской государственной опере заявили, что уже сократили количество выступлений учеников, и пообещали более детально изучить доклад, прежде чем дать полный ответ.

Специальная комиссия была создана после того, как в апреле этого года австрийская газета Falter выпустила расследование о "методах XIX века", используемых в Венской балетной школе.

Газета писала, что ученики регулярно сталкиваются с муштрой и унижением, а девочек доводят до анорексии и булимии. Кроме того, один из учеников рассказал о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя, писало издание.