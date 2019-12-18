Ср, 18.12.2019
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Сын Сабониса остановил непобедимых "Лейкерс"

Домантас Сабонис

ФОТО: ANDY LYONS/AFP

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Индиане Пэйсерс» в выездном матче регулярного чемпионата со счётом 102:105, передает Championat.com.

Таким образом, выездная победная серия «Лейкерс» прервалась на отметке в 14 матчей. Это второй показатель в истории клуба из Лос-Анджелеса. Рекорд НБА также принадлежит «Лейкерс», которые в сезоне-1971/72 выиграли 16 подряд матчей на чужой площадке, сообщает ESPN.

Самым результативным игроком встречи стал Домантас Сабонис («Индиана»), который сделал дабл-дабл, набрав 26 очков, собрав 10 подборов и отдав 4 передачи. Леброн Джеймс («Лейкерс») набрал 20 очков, собрал 9 подборов и отдал 9 передач, а его партнёр Энтони Дэвис не играл.

В сезоне-2019/20 на счету «Лейкерс» 24 победы в 28 матчах регулярного чемпионата.

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