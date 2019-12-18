Сын Сабониса остановил непобедимых "Лейкерс"

Таким образом, выездная победная серия «Лейкерс» прервалась на отметке в 14 матчей. Это второй показатель в истории клуба из Лос-Анджелеса. Рекорд НБА также принадлежит «Лейкерс», которые в сезоне-1971/72 выиграли 16 подряд матчей на чужой площадке, сообщает ESPN.