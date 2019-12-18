Первые рестораны Burger King откроются в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste

Кроме того, в течение следующего года планируется последовательно открыть рестораны и в крупных торговых центрах в Латвии и Литве, сообщил Tallink.

«По всей Балтии мы поставили перед собой цель найти места, где уже существует сильная инфраструктура и ежедневно много посетителей, чтобы мы сразу оказались максимально близки к людям. Торговые центры являются в этом плане идеальным и логичным вариантом, в Таллинне самыми популярными торговыми центрами, безусловно, являются Rocca al Mare и Ülemiste», - сказала директор по торговле на суше Tallink Grupp Катре Кываск, руководящая созданием сети ресторанов в Балтийских странах.

Она добавила, что конкуренция в торговых центрах и в сфере быстрого питания в Эстонии является плотной, но Tallink все же убежден, что для Burger King найдется место на местном рынке.

В конце сентября Tallink Grupp сообщила, что приобрела эксклюзивные франшизные права на Burger King в Балтии. Осенью этого года Tallink создал для обслуживания ресторанов дочернее предприятие OU Tallink Fast Food, зарегистрировавшее в свою очередь дочерние фирмы в Литве и Латвии.