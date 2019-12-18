Музыканты не сдаются: непростая судебная тяжба с государством продолжается

Кроме того, при определении компенсации был проигнорирован ряд цифровых и т.н. умных устройств, которые в других европейских странах были приняты во внимание при составлении регуляции для назначения справедливой компенсации. Это, по мнению истцов, ставит творческих людей Эстонии в значительно худшее положение, чем их европейских коллег.

По словам представителя творческих людей Прийта Лятта, они обратились в административный суд с заявлением об исправлении ошибки в расчетах, которая, к сожалению, была отклонена. Судья признал свою ошибку в принятии решения, но оставил общую сумму возмещения только за один год. «Поэтому для исправления ошибки в расчетах на пятилетний срок мы были вынуждены обратиться к следующей судебной инстанции», - добавил Лятт.

В ноябре этого года Таллиннский административный суд присудил авторским объединениям выплату роялти со стороны государства в размере 816 559 евро за 2014–2018 годы. Сами объединения требовали через суд 48,5 млн евро.

Государство обязано возместить так называемый налог на пустую кассету Союзу авторов Эстонии, Союзу производителей фонограмм Эстонии, Союзу исполнителей Эстонии, Союзу авторов аудиовизуальной продукции Эстонии, Союзу композиторов Эстонии, Союзу интерпретаторов Эстонии, Союзу постановщиков Эстонии, Эстонскому союзу художников сцены и Эстонскому союзу актеров.

На основании распоряжения правительства от 17 января 2006 года авторские объединения хотели получить от государства компенсацию за материальный ущерб, возникший в период с 2014 по 2018 год, в размере 48 524 441 евро плюс проценты.

Ранее суд принял решение по аналогичному делу, присудив некоторым из тех же организаций компенсацию за 2010-2013 годы.