«Едут и не смотрят»: опасный пешеходный переход не дает покоя жителям Ласнамяэ

«Уважаемые водители! Извините за пост от имени пешехода с коляской, но где еще к вам обратиться, как не здесь. Каждый день перехожу дорогу, чтоб идти гулять с ребенком в парк Кивила. Я все понимаю, что там припаркованы машины и пешеходов не видно, но остановитесь и посмотрите, нет ли там пешеходов! Одни едут себе дальше, не смотря по сторонам, а другие смотрят, но не пропускают», - говорится в сообщении.

В публикации также говорилось, что в этом месте дорогу часто переходят дети, которые не всегда могут проявлять достаточную бдительность, что может закончится серьезной аварией.

При изучении опубликованной в группе фотографии вопросы вызвала разметка парковочных мест. Одно из них находилось буквально в 30 сантиметрах от пешеходного перехода.

Как сообщил своем письме старший специалист отдела дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Вирко Ноор, как дорожное движение, так и парковку регулирует Закон о дорожном движении. «Согласно пункту шестому части второй 21-й статьи закона, остановка транспортных средств запрещается на пешеходных переходах, в местах пересечения велосипедной или велосипедно-пешеходной дорожки с проезжей частью и ближе пяти метров перед указанными местами, а в случае остановки на левой стороне дороги с двусторонним движением – на расстоянии менее 5 метров после них, а также на велосипедных. По этой причине в упомянутом месте остановка запрещена. За соблюдение Закона о дорожном движении в Таллинне следит Муниципальная полиция», - сообщил он.

На уточняющий вопрос о том, не противоречит ли в таком случае закону вводящая водителей в заблуждение разметка парковочного места, Вирко Ноор признал, что имеет место ошибка, поэтому вскоре они займутся удалением неправильной разметки.

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