В Таллинне раздадут сто бесплатных ёлок

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что управа хочет, чтобы рождественское настроение пришло и в семьи, которые не могут себе позволить приобрести к праздникам елку. «Елки раздают, чтобы рождественская атмосфера пришла и к тем, кто по финансовой или по причине здоровья не может приобрести елку»,- объяснил старейшина.

Старейшина призвал быть более внимательными к окружающим и замечать нуждающихся и по возможности помогать им. «Рождество – время добрых дел, давайте замечать и помогать друг другу», - добавил Ханимяги и призвал соседей, друзей или родственников доставить из дневного центра Хаберсти елку тем, кто сам этого не может сделать.