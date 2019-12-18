В Таллинне раздадут сто бесплатных ёлок

Дневной центр Хааберсти бесплатно раздает желающим сто праздничных елок, чтобы рождественское настроение пришло и в те дома, где нет возможности приобрести рождественское дерево.
Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что управа хочет, чтобы рождественское настроение пришло и в семьи, которые не могут себе позволить приобрести к праздникам елку. «Елки раздают, чтобы рождественская атмосфера пришла и к тем, кто по финансовой или по причине здоровья не может приобрести елку»,- объяснил старейшина.
Старейшина призвал быть более внимательными к окружающим и замечать нуждающихся и по возможности помогать им. «Рождество – время добрых дел, давайте замечать и помогать друг другу», - добавил Ханимяги и призвал соседей, друзей или родственников доставить из дневного центра Хаберсти елку тем, кто сам этого не может сделать.
Рождественские деревья раздают во дворе дневного центра Хааберсти (Ыйсмяэ-теэ, 24) с сегодняшнего дня и до тех пор, пока деревья не закончатся. Ёлки нельзя бронировать и одно дерево выдается в одни руки.