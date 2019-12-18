Эстонская IT-фирма - об опыте работы в Польше: все в 30 раз больше и в разы медленнее

«Достижение успеха на польском рынке может оказаться очень сложной задачей. Как и население этой страны, все остальное здесь в 30 раз больше, чем в Эстонии, и занимает гораздо больше времени. А когда вы, наконец, протиснетесь в дверь, деньги не начнут течь в 30 раз быстрее. Для работы на польском рынке вы должны быть стойкими, гибкими и терпеливыми», - сказал глава отдела развития бизнеса и член правления Finestmedia Сорен Хейнфельт.

По его словам, эстонские компании ни в коем случае не должны ожидать, что их встретят в Польше с распростертыми объятиями.

«Польские компании довольно скептически относятся к сотрудничеству с иностранными фирмами, особенно с начинающими. Это означает, что вы должны очень тщательно продумать, как и где вы начнете свой бизнес. Мы решили избежать Варшавы и начали в районе Три-Сити под Гданьском. Нам показалось, что там бизнес-культура намного ближе к распространенному в Эстонии скандинавскому стилю, и нам не придется сталкиваться с таким количеством препятствий и бизнес-догм», - сказал Хейнфельт.

Он отметил, что поляки и польская деловая культура также сильно отличаются от того, к чему привыкли эстонцы. «Эстонцы верят в плоскую структуру, минимальную бюрократию, быстрый темп работы и открытое общение. Этого не следует ожидать от польских коллег, где звания имеют решающее значение, круги согласования - длинные и утомительные, а установление прямых отношений с руководством невозможно», - сказал он.

В Польше все вращается вокруг репутации: например, чтобы партнеры эстонцев и потенциальные сотрудники восприняли Finestmedia всерьез, ей пришлось построить офис в высотном здании Olivia Star, самом престижном офисном здании Польши за пределами Варшавы.