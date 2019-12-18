В Эстонии обнаружены десять затонувших судов

Гидрографические суда департамента Jakob Prei, EVA-320, EVA-301 и Kaja в общей сложности измерили в этом году около 1164 квадратных километров, в том числе 1025 кв. км на море, 30 кв. км на Чудском озере и 9 кв. км на реке Суур-Эмайыги, сообщил департамент. В прошлом году суда измерили в общей сложности около 1700 квадратных километров.

В этом году исследования вели преимущественно на Балтийском море на запад от Хийумаа и Сааремаа, в проливе Вяйнамери, на Финском заливе вблизи Таллинна и на Рижском заливе.

Глава гидрографического отдела департамента Пеэтер Вялинг сказал, что в этом году в ходе измерений было обнаружено десять новых затонувших судов.

«Возможно, самые интересные из обнаруженных останков судов — это советская подводная лодка M94, которая затонула в июле 1941 года вблизи Хийумаа после германской торпедной атаки», — сказал Вялинг. Останки судов нашли также в Финском и Рижском заливе и вблизи Хийумаа, судя по всему, это старые деревянные суда. Всего в базе данных департамента сейчас 564 останков затонувших судов.

Измерение во многом зависит от погодных условий и глубины — чем глубже, тем больший участок можно охватить за один раз.

Департамент водных путей сообщения измерил 23 900 кв. км (66 процентов морской акватории Эстонии) и 70 процентов Чудского озера (около 1100 кв. км).

На основании гидрографических измерений картографы департамента составляют навигационные карты морской и внутренней акватории Эстонии.