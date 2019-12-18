Михкельсон: Март Хельме чувствует себя неприкосновенным, новые скандалы - вопрос времени

«У [министра внутренних дел Марта] Хельме появилось чувство неприкосновенности. Это только вопрос времени, когда у него будут новые высказывания, а у правительства - новые проблемы и скандалы», - сказал Михкельсон в среду в телепередаче «Кофе+», передает Rus.ERR .

Поскольку очередной кризис в правительстве был урегулирован после неохотного извинения со стороны Хельме, у партнеров EKRE по коалиции пока не кончилось терпение. «То, как поступил премьер-министр [Юри Ратас], показывает, что его еще не достала и EKRE, и продолжающиеся скандалы», - пояснил представитель реформистов, добавив, что, тем не менее, вызванные постоянными скандалами с EKRE трещины в правящей коалиции увеличиваются.