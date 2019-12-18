Ср, 18.12.2019
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Священник: сколько же религиозной каши в голове у жителей Эстонии!

Священник ласнамяэского храма во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница», отец Григорий Борисов отметил, что такой религиозной каши в голове у людей он не встречал нигде, кроме Эстонии.

ФОТО: Erakogu

Священник Ласнамяэского храма, отец Григорий Борисов поделился в передаче «Своя правда» на канале ETV+, что удивлен таким количеством людей, обращающихся к разного рода экстрасенсам и ясновидящим, которых он встретил, переехав год назад из Санкт-Петербурга в Эстонию.

«Я основываюсь на личном опыте служения в Петербурге на Васильевском острове и в таллиннском храме в Ласнамяэ. Здесь гораздо больше случаев, когда люди приходили в храм и говорили, что они обращались к гадалкам, шаманам, экстрасенсам», – рассказал священник.

«Это удивительно, – отметил он. – Казалось бы, маленькая страна… но сколько же религиозной каши в голове у людей!»

Чем это можно объяснить? «В целом, это признак постсоветского времени. Виноват Советский Союз, когда истинная религия искоренялось, религиозность вытравливалась, и теперь различные суррогаты занимают место Бога в нашей душе», – пояснил священник.

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