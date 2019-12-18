Священник: сколько же религиозной каши в голове у жителей Эстонии!

«Я основываюсь на личном опыте служения в Петербурге на Васильевском острове и в таллиннском храме в Ласнамяэ. Здесь гораздо больше случаев, когда люди приходили в храм и говорили, что они обращались к гадалкам, шаманам, экстрасенсам», – рассказал священник.

«Это удивительно, – отметил он. – Казалось бы, маленькая страна… но сколько же религиозной каши в голове у людей!»