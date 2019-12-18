Буффон не планирует завершать свою блистательную карьеру

По данным Calciomerkato, голкипер не планирует завершать карьеру по окончании сезона и может продлить соглашение до лета 2021 года. Буффон перешёл в «Ювентус» из «Пармы» летом 2001 года. Сумма трансфера составила € 52,88 млн. На тот момент это была рекордная сумма, заплаченная за вратаря.