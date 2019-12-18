В морских водах Эстонии обнаружены вредные чужеродные виды: их распространение будет ограничено

По словам Рене Рейснера, руководителя водного отдела Министерства окружающей среды, распространению чужеродных видов способствуют в основном балластные воды, которые используются для повышения остойчивости судов и улучшения их ходовых качеств. В одном порту балластные воды закачиваются в судовые балластные системы, а в другом порту откачиваются из них, в зависимости от величины груза, перевозимого судном.

«Если балластные воды, закачанные в Сингапуре, откачиваются в Балтийском море, то в него попадают водные виды, природное место обитания которых – Индийский океан или сингапурские проливы. Некоторые из этих видов способны выжить и в Балтийском море, став угрозой для сохранения местных биологических видов. Ведь чужеродный вид захватывает территорию обитания местных видов и отнимает их кормовую базу», – отметил Рейснер.

На сегодняшней встрече эксперты из стран северо-восточного побережья Атлантического океана и побережья Балтийского моря договорятся о едином порядке и методике исследования акваторий портов и оценки рисков, связанных с чужеродными видами. «Немыслимо, чтобы в Дании или Швеции риски оценивались иным образом, чем у нас», – пояснил Рейснер

Использование балластных вод регулируется международным договором, к которому Эстония присоединилась в 2018 году. Согласно договору, балластные воды подлежат очистке, и для этого каждое судно должно быть оснащено соответствующим очистным оборудованием. Требования по обработке балластных вод применяются в первую очередь к крупным круизным и торговым судам, на которых установлены емкости для балластных вод. Таких судов под флагом Эстонии насчитывается около 25, среди них есть и суда Tallink.

Если суда курсируют в одной акватории и между определенными портами, балластные воды не нуждаются в очистке и суда получают освобождение от этой обязанности. Для этого нужно предварительно оценить и изучить биологические виды, распространенные в акваториях посещаемых портов. Например, если в прилегающих к портам Таллинна и Хельсинки морских зонах обитают схожие виды, не представляющие опасности ни для эстонских, ни для финских морских территорий, очистка балластных вод не нужна. В случае же отдаленных портов, прежде всего расположенных в Атлантическом или Индийском океане или дальше, с большой долей вероятности дела обстоят по-другому.