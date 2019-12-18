Ср, 18.12.2019
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  • Фото: в Пярнумаа во время движения загорелся автобус

Фото: в Пярнумаа во время движения загорелся автобус

Автобус загорелся во время движения.

ФОТО: Lugeja pilt

Сегодня, 18 декабря, в 6:12 центр тревоги получил сообщение о возгорании автобуса на автобусной остановке «Юннасте» в деревне Алусте (волость Пыхья-Пярнумаа). Пассажиров в автобусе не было, водитель не пострадал, пишет Pärnu Postimees.

В 5:55 загоревшийся автобус отправился из Вяндра в направлении Тори. Руководитель Hansa Bussiliinid AS в Пярну Маргус Майсте не смог назвать причину пожара.

На линию вышел другой автобус. По словам Майсте, на дальнейшие отправления этот инцидент не повлияет.

Автобус загорелся во время движения.

ФОТО: Lugeja pilt

Старший специалист по логистике Центра общественного транспорта Пярнумаа Аво Раху рассказал, что в такое время, когда случился пожар, в автобусах мало пассажиров или их совсем нет. «Замена вышла на линию из Селья и сейчас хорошо вписывается в график», - отметил он.

По оценке Раху, это история со счастливым концом: водитель вовремя заметил, что приборная панель отключилась, и сам вышел из автобуса. «Он бы успел помочь другим людям», - оценил ситуацию Раху. Речь идет об автобусе, который обслуживал эту линию более десяти лет. Предстоящей весной его надо было заменить.

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