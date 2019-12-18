Фото: в Пярнумаа во время движения загорелся автобус

Сегодня, 18 декабря, в 6:12 центр тревоги получил сообщение о возгорании автобуса на автобусной остановке «Юннасте» в деревне Алусте (волость Пыхья-Пярнумаа). Пассажиров в автобусе не было, водитель не пострадал, пишет Pärnu Postimees.
В 5:55 загоревшийся автобус отправился из Вяндра в направлении Тори. Руководитель Hansa Bussiliinid AS в Пярну Маргус Майсте не смог назвать причину пожара.
На линию вышел другой автобус. По словам Майсте, на дальнейшие отправления этот инцидент не повлияет.
Старший специалист по логистике Центра общественного транспорта Пярнумаа Аво Раху рассказал, что в такое время, когда случился пожар, в автобусах мало пассажиров или их совсем нет. «Замена вышла на линию из Селья и сейчас хорошо вписывается в график», - отметил он.
По оценке Раху, это история со счастливым концом: водитель вовремя заметил, что приборная панель отключилась, и сам вышел из автобуса. «Он бы успел помочь другим людям», - оценил ситуацию Раху. Речь идет об автобусе, который обслуживал эту линию более десяти лет. Предстоящей весной его надо было заменить.