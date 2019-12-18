Фото: в Пярнумаа во время движения загорелся автобус

В 5:55 загоревшийся автобус отправился из Вяндра в направлении Тори. Руководитель Hansa Bussiliinid AS в Пярну Маргус Майсте не смог назвать причину пожара.

На линию вышел другой автобус. По словам Майсте, на дальнейшие отправления этот инцидент не повлияет.

Автобус загорелся во время движения. ФОТО: Lugeja pilt

Старший специалист по логистике Центра общественного транспорта Пярнумаа Аво Раху рассказал, что в такое время, когда случился пожар, в автобусах мало пассажиров или их совсем нет. «Замена вышла на линию из Селья и сейчас хорошо вписывается в график», - отметил он.