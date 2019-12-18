Протест против реформы: сетевые аптеки закрываются до завтра

Входящие в Эстонское объединение сети аптек Apotheka, Benu, Euroapteek и Südameapteek закроются сегодня в 14.00, чтобы показать, что, по их мнению, произойдет, если аптечная реформа будет реализована в нынешнем виде. Так называемые сетевые аптеки будут закрыты до завтра. Исключением станут только дежурные аптеки, пишет Postimees.
«Аптечная сеть после реформы будет выглядеть именно так, по мнению государства, этого достаточно для оказания аптечной услуги по всей Эстонии», - говорится в пресс-сообщении Эстонского объединения аптек.
По оценке руководителя объединения Тимо Данилова, вчерашнее голосование в парламенте заслуживает сожаления, оно не учитывает потребности людей. «У каждого решения есть свое последствие. Поскольку политики дали понять, что в Эстонии будет достаточно 20 аптек, а 300 аптек можно закрыть, и это никак не отразится на доступности услуги и лекарств, то они взяли на себя ответственность за это», - объяснил Данилов.
«Сегодняшние хозяева аптек считают иначе: государство не может закрыть больше половины аптек Эстонии, от этого пострадают пациенты», - добавил руководитель объедения аптек. По его словам, не отвечают действительности рассказы о том, что в ходе аптечной реформы аптеки закроются только в городах, а в регионах уже теперь работают аптеки, принадлежащие провизорам.
«По состоянию на сегодняшнее утро в регионах было 56 не отвечающих требования реформы аптек, всего в населенных пунктах, в которых проживают меньше 4000 человек, таких аптек 74. Сегодня реформа доберется, например, до Палдиски, Отепяэ, Тырва, Куусалу, Валга, Лихула, Локса, но болезненно она ударит и по таким крупным городам, как Кохтла-Ярве и Нарва», - перечислил он.
Данилов отметил: «Также ошибочно утверждение о том, что крупных городов реформа не коснется. Например, после вступления реформы в силу в центре Таллинна останутся всего две аптеки».
Так называемые сетевые аптеки будут закрыты до завтра. Исключением являются дежурные аптеки, которые откроются в 20 часов, поскольку не участвующие в акции протеста принадлежащее провизорам аптеки в этом время завершат свою работу.
По словам руководителя аптечной сети Benu Кайди Кельт, родившаяся через голову пять лет назад аптечная реформа оказывает влияние и на аптекарей Эстонии, которые уходят на рождественские праздники, зная, что они могут потерять место работы. «Активисты реформы говорили, что в Эстонии могли бы остаться 200-250 аптек. Но они не сказали, что в таком случае для провизоров останется около 400-500 рабочих мест. Это означает, что работу потеряет почти половина сегодняшних провизоров, к которым присоединятся еще фармацевты и другие работники», - объяснила Кельт.
Четыре эстонские сети аптек дают работу более 1100 провизорам и фармацевтам, вместе с вспомогательным персоналом речь идет о почти 1500 людях.
Руководитель сети Apotheka Кадри Улла сказала, что провизоры и фармацевты с удивительным терпением ждали, что нерациональная и исходящая из жажды собственной наживы реформа будет отменена, но безрезультатно.
«Стоит почитать газеты четырех-пятилетней давности, когда утверждалось, что реформа в интересах аптечных сетей. Тогда крайне критически к реформе относились как Департамент конкуренции, Министерство социальных дел и Департамент лекарств, так и занимавший тогда пост канцлера юстиции Индрек Тедер, поскольку она не выполняет своих целей и сопровождается значительными рисками для здоровья населения. Теперь утверждается, что отмена реформы в интересах аптечных сетей, в этом нет никакой логики и последовательности. Факт же в том, что реформа будет означать наполовину меньшее количество аптек для пациентов», - добавила Улла.
Проводящие акцию протеста аптеки приносят свои извинения пациентам за созданное неудобство, надеясь на то, что они поймут ее цели.
Аптечная реформа с пятилетним переходным периодом должна вступить в силу 1 апреля 2020 года.