Протест против реформы: сетевые аптеки закрываются до завтра

«Аптечная сеть после реформы будет выглядеть именно так, по мнению государства, этого достаточно для оказания аптечной услуги по всей Эстонии», - говорится в пресс-сообщении Эстонского объединения аптек.

По оценке руководителя объединения Тимо Данилова, вчерашнее голосование в парламенте заслуживает сожаления, оно не учитывает потребности людей. «У каждого решения есть свое последствие. Поскольку политики дали понять, что в Эстонии будет достаточно 20 аптек, а 300 аптек можно закрыть, и это никак не отразится на доступности услуги и лекарств, то они взяли на себя ответственность за это», - объяснил Данилов.

«Сегодняшние хозяева аптек считают иначе: государство не может закрыть больше половины аптек Эстонии, от этого пострадают пациенты», - добавил руководитель объедения аптек. По его словам, не отвечают действительности рассказы о том, что в ходе аптечной реформы аптеки закроются только в городах, а в регионах уже теперь работают аптеки, принадлежащие провизорам.

«По состоянию на сегодняшнее утро в регионах было 56 не отвечающих требования реформы аптек, всего в населенных пунктах, в которых проживают меньше 4000 человек, таких аптек 74. Сегодня реформа доберется, например, до Палдиски, Отепяэ, Тырва, Куусалу, Валга, Лихула, Локса, но болезненно она ударит и по таким крупным городам, как Кохтла-Ярве и Нарва», - перечислил он.

Данилов отметил: «Также ошибочно утверждение о том, что крупных городов реформа не коснется. Например, после вступления реформы в силу в центре Таллинна останутся всего две аптеки».

Так называемые сетевые аптеки будут закрыты до завтра. Исключением являются дежурные аптеки, которые откроются в 20 часов, поскольку не участвующие в акции протеста принадлежащее провизорам аптеки в этом время завершат свою работу.

По словам руководителя аптечной сети Benu Кайди Кельт, родившаяся через голову пять лет назад аптечная реформа оказывает влияние и на аптекарей Эстонии, которые уходят на рождественские праздники, зная, что они могут потерять место работы. «Активисты реформы говорили, что в Эстонии могли бы остаться 200-250 аптек. Но они не сказали, что в таком случае для провизоров останется около 400-500 рабочих мест. Это означает, что работу потеряет почти половина сегодняшних провизоров, к которым присоединятся еще фармацевты и другие работники», - объяснила Кельт.

Четыре эстонские сети аптек дают работу более 1100 провизорам и фармацевтам, вместе с вспомогательным персоналом речь идет о почти 1500 людях.

Руководитель сети Apotheka Кадри Улла сказала, что провизоры и фармацевты с удивительным терпением ждали, что нерациональная и исходящая из жажды собственной наживы реформа будет отменена, но безрезультатно.

«Стоит почитать газеты четырех-пятилетней давности, когда утверждалось, что реформа в интересах аптечных сетей. Тогда крайне критически к реформе относились как Департамент конкуренции, Министерство социальных дел и Департамент лекарств, так и занимавший тогда пост канцлера юстиции Индрек Тедер, поскольку она не выполняет своих целей и сопровождается значительными рисками для здоровья населения. Теперь утверждается, что отмена реформы в интересах аптечных сетей, в этом нет никакой логики и последовательности. Факт же в том, что реформа будет означать наполовину меньшее количество аптек для пациентов», - добавила Улла.

Проводящие акцию протеста аптеки приносят свои извинения пациентам за созданное неудобство, надеясь на то, что они поймут ее цели.