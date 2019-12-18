Нет работы, нет друзей, нет семьи, нет дома, только долги и страхи - это багаж большинства освобожденных из тюрьмы, когда железная дверь за ними закрывается, и жизнь на свободе начинается снова, пишет Pärnu Postimees.

Терье Виотти - бывшая наркозависимая и мать четверых детей - за то время, что находилась в тюрьме, потеряла все, включая и своих детей. «Я должна начинать с нуля, у меня ничего нет», - говорит 54-летняя Терье.

Терье вышла из тюрьмы досрочно в начале этого года. Фактически, она потеряла большую часть своей жизни еще до того, как оказалась за тюремными стенами: став наркоманкой, она думала только о том, как и где получить зелье. Этот голод ослепил ее настолько, что заставил прибегнуть к мошенничеству, в результате которого наркотики ей приносил собственный ребенок.

Терье отправилась в тюрьму за незаконное получение психотропных препаратов. До этого у нее был испытательный срок за подделку рецептов, и в 2016 году она была приговорена к шести годам лишения свободы. В действительности она провела за решеткой чуть более трех лет.

Превращение в наркоманку и преступницу, по собственным словам Терье, стало последствием несчастного детства. Ее жизнь сопровождалась одним травмирующим переживанием за другим. Она теперь открыто говорит о своем прошлом, потому что смирилась с этим и начала новую жизнь.

Терье было 11 лет, когда ее изнасиловал муж сестры. Об этом стало известно, и вся школа начала насмехаться над ней. Это стало настолько невыносимым, что однажды она перестала посещать школу. Домашняя обстановка тоже была хуже некуда.

"Поддержки от семьи я не получаа. Тогда у меня появилось огромное чувство заброшенности, я почувствовала, что никому не нужна», - вспоминает Терье. Ее поместили в детский дом, откуда она все время убегала. Ее отправили в Ленинградскую колонию для несовершеннолетних, но через восемь месяцев она сбежала и оттуда. В возрасте 15 лет ее поместили в школу-интернат Каагвере.

Сразу после школы, достигнув совершеннолетия, Терье вышла замуж. Однако создание семьи не было безболезненным. Она была замужем дважды. Первый брак, в котором она родила трех детей, распался. Второй муж был человеком жестоким, склонным к насилию. Облегчение, но также и безграничная боль, пришли, когда стало ясно, что мужчина жестоко обращался с ребенком Терье и был приговорен к тюремному заключению.

Чувство одиночества, сопровождавшее ее все детство, усилилось. Были приступы тревоги и нарушения сна. «Я не могла заснуть несколько ночей подряд», - отмечает она.

В игру вступили снотворные таблетки от знакомого аптекаря, эффект от которых, как говори Терье, оглядываясь в прошлое, был больше, чем просто сон. Дальше она так и шла по жизни, опираясь на снотворное и антидепрессанты. «Я больше не могла жить без лекарств. Я ужасно плохо себя чувствовала, пот все время стекал по моему лицу». С такой зависимостью Терье боролась годами, прежде чем попала в тюрьму.

За время тюремного заключения Терье прошла социальную программу и посещала психолога, но никакой помощи от них не увидела. «Это было как обязательство, потому что эти требования были в индивидуальной программе. Надо было пройти это, чтобы освободиться поскорее. Это тюрьма, и там невозможно кому-то открываться или полностью доверять», - сказала она.

После освобождения из тюрьмы Терье провела первые девять месяцев под электронным надзором и жила на территории НКО Lootuse küla ("Деревня надежды"). Именно там она восстановила жизненную силу, уверенность и веру в себя.

Сейчас Терье трудится над тем, чтобы заново построить свою жизнь. «Уверенность в себе и смелость - самые большие проблемы после тюрьмы. Ты считаешь себя плохим человеком, все смотрят на тебя как на бывшего заключенного», - говорит она.

Своего дома у Терье нет. Раньше она жила в съемной квартире. Сейчас крышу над головой ей дает пярнуский центр социальной поддержки людей с особыми потребностями.

Тюрьма как последняя соломинка для утопающего

Островитянин с пярнускими корнями Данель Бяэрс, осужденный за вождение в нетрезвом виде и две угрозы взрыва, провел в тюрьме чуть больше года. Он был досрочно выпущен в начале этого года. В настоящее время он живет в Пярну в центре размещения некоммерческой организации Samaaria Eesti Misjon.

38-летний Данель остался один. По его словам, злоупотребление стало проблемой еще в юности и растянулось на всю жизнь. В его жизни были развод, потеря работы. Единственным, кто остался с ним, был зеленый змий. «Когда я был безработным, я по сути месяцами сидел дома, пил водку и принимал психотропные препараты», - сказал он.

Данель говорит, что был как тикающая бомба: наедине со своими заботами, опасный для себя и для общества. Тем не менее, он регулярно общался с сотрудником службы пробации и психиатром. Ни один из них не понимал серьезность проблемы.

"Я был так эмоционально подавлен, что не мог ясно мыслить. Но мне советовали только посещать психолога и взять себя в руки. У меня начались экономические проблемы, не было ни еды, ни места для жилья. Мне нужна была помощь с зависимостью. Я не мог оставаться трезвым, водочная жажда была очень сильна", - описал Данель, борясь со слезами.

"Тогда я понял, что тюрьма - единственное место, которое может спасти меня от этого беспорядка. По крайней мере, сделать меня трезвым. Я не мог сделать это сам".

Дальше Данель стал делать все, чтобы попасть в тюрьму. Сначала он направил угрозу взрыва бомбы торговому центру Auriga в Курессааре. Когда он понял, что за это может и не попасть в тюрьму, то пригрозил взрывом зданию полиции. «Тогда, слава Богу, меня взяли под стражу», - отметил он.

В тюрьме Данель принял участие в социальной программе под названием «Обучение стилю жизни» и получил консультацию. Однако открывать свою душу, находясь за решеткой, оказалось не так легко, поэтому Данель считает, что не получил от программы ту помощь, которую ожидал.

Обсуждения проходили в группе. Данель не мог говорить со всеми о своих проблемах. С другой стороны, он не хотел посещать консультации для галочки. Но и частные сессии были невозможны. «В конце концов тюремный чиновник сказал: важно, чтобы я участвовал, получил галочку, перешел в тюрьму открытого типа и получил возможность досрочного освобождения», - сказал Данель.

"Я сталкивался с таким отношением и в других местах, например, в социальном обеспечении. Им важно не решить проблему, а создать впечатление, что мы работаем и решаем".

Министерство юстиции считает, что в эстонских тюрьмах используются признанные во всем мире методы в социальных программах. В общем случае социальные программы реализуются в виде групповой работы. По словам Мерике Сиренди, руководителя службы повторной социализации, также используются индивидуальные формы работы, но руководитель группы должен решить, какой вариант принесет заключенным лучшие результаты.

Вера помогла выбраться из черной дыры

47-летний Тийт, находившийся за решеткой за агрессивное поведение, также после освобождения из тюрьмы живет в центре размещения Samaaria. «Мне некуда было идти, и тюремный капеллан направил меня в это заведение. В противном случае я бы, вероятно, вернулся в тюрьму. За это время я все потерял», - сказал Тийт. Самой большой потерей стали дети, которые, оставшись без опеки , были помещены в детский дом. «Жена нашла новую любовь, вышла замуж, оставила детей голодными».

Тийт освободился из тюрьмы в начале марта этого года. Он тоже страдал алкогольной зависимостью. Теперь, по его словам, он от нее избавился. До реального заключения он был приговорен к условному наказанию за избиение пасынка-подростка и нарушение запрета на алкоголь.

Всю свою жизнь находившийся в неладах с законом и полицией мужчина в тюрьме начал верить в Бога и считает, что вера в помогла ему выбраться из черной дыры. «В тюрьме можно спокойно подумать о жизни, а год - самый подходящий срок», - считает Тийт.

К настоящему времени все трое осознали, что попасть в тюрьму - это лучшее, что могло с ними случиться. Тюремные стены удерживали их от алкоголя и наркотиков. «Не думаю, что я сама отправилась бы в Деревню Надежды или вообще бросила эти таблетки», - сказала Терье.

Примерно половина заключенных в эстонских тюрьмах страдают от наркомании. Согласно объяснению Сиренди, проблемам наркомании в тюрьмах уделяют пристальное внимание: есть отделение реабилитации, куда направляют нуждающихся в лечении.

С 2007 года все лица, приговоренные к лишению свободы на срок более одного года, подвергаются оценке риска, и для них составляется индивидуальный план. Таким образом определяются причины, по которым человек находится в заключении, и определяются действия по снижению рисков.

Ни Терье, ни Данель, ни Тийт не представлют, какой будет их жизнь дальше. Хотя у них есть желание изменить жизнь, они все еще стоят на довольно зыбкой почве. Сейчас их держат на правильном пути правила и положения центра размещения, а в случае Терье - надзор за поведением. Что если они исчезнут? «Оставаться в одиночестве я еще не готов», - сказал Данель.

«Моя задача - оставаться трезвым, думаю, я справлюсь», - отметил Тийт.