Еще одна страна может покинуть Европейский союз

Данные реформы допускают подчинение судей дисциплинарному расследованию, процедурам и санкциям, основываясь на содержании принятых ими юридических решений.

Эти реформы вызвали широкую критику судей, а также привели к несогласию между Польшей и ЕС.

Противники реформы утверждают, что это ставит под угрозу независимость судов. В свою очередь ЕС обвиняет Польшу, что та разрушает принципы и ценности, которые она приняла после присоединения к ЕС.

Дискуссии о реформах судов польские политики готовятся возобновить в четверг, сообщает ВВС.

Комментируя эти реформы, Верховный суд Польши выразил мнение, что они идут в противоречие с законами Польши и судебными нормами ЕС.