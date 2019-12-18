Ср, 18.12.2019
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Еще одна страна может покинуть Европейский союз

Флаг Евросоюза.

ФОТО: Raivo Tiikmaa

Польше, возможно, придется покинуть Евросоюз из-за запланированных реформ судов, предупредил Верховный суд Польши.

Данные реформы допускают подчинение судей дисциплинарному расследованию, процедурам и санкциям, основываясь на содержании принятых ими юридических решений.

Эти реформы вызвали широкую критику судей, а также привели к несогласию между Польшей и ЕС.

Противники реформы утверждают, что это ставит под угрозу независимость судов. В свою очередь ЕС обвиняет Польшу, что та разрушает принципы и ценности, которые она приняла после присоединения к ЕС.

Дискуссии о реформах судов польские политики готовятся возобновить в четверг, сообщает ВВС.

Комментируя эти реформы, Верховный суд Польши выразил мнение, что они идут в противоречие с законами Польши и судебными нормами ЕС.

Эти противоречия могут привести к вмешательству структур ЕС в связи с нарушением Польшей соглашений ЕС, что, в свою очередь, в конце концов может привести к тому, что Польша покинет Евросоюз.

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