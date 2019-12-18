Стиральная машинка. Иллюстративное фото. ФОТО: Panther Media

Компания Whirlpool отзывает полмиллиона стиральных машин в Великобритании и Ирландии, так как они могут самовозгораться. Речь идет о брендах Hotpoint и Indesit.

Whirlpool заявляет, что речь идет о стиральных машинах купленных после 2014 года.

Перед владельцами подобных стиральных машин возникает перспектива прождать месяцы без домашней стирки, пока их агрегат не исправят или не пришлют новый.

Замок створки этих стиральных может разогреться, что может привести к возгоранию.

Несколько лет назад Whirlpool была вынуждена отозвать или починить более пяти миллионов сушильных машин, которые также иногда возгорались.

Насколько известно, стиральные машины производства Whirlpool привели к 79 пожарам, но урон от каждого был небольшим, и никто не пострадал.

Компания открыла сайт, на котором каждый может проверить, относится ли отзыв стиральных машин к его личной. Для этого хозяину следует ввести название модели и фабричный номер - их можно найти либо на внутренней стороны дверцы, либо на задней части машины.