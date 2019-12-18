Использование дигитальных решений повышает интерес к музеям Эстонии

Движущиеся объекты, визуализированные макеты и игровые дизайнерские решения – неотъемлемая часть современных музеев. Эти решения помогают раскрывать для посетителей до сих пор неизвестные им исторические факты и увеличивать посещаемость музеев.
«Наш главный вызов при создании дигитальных экспонатов – привнести дигитальность в музей настолько скрыто, насколько это возможно. Сделать так, чтобы физическая и дигитальная экспозиции поддерживали друг друга, а не боролись за внимание, и таким образом увеличивалась бы посещаемость музея. Для нас музейная среда – это, прежде всего, пространственный опыт, где важная роль отводится общению гида с экскурсантами», – сказал директор студии дигитального дизайна Platvorm Микк Меэлак. Он добавил, что возможности дигитальных и интерактивных решений по сути бесконечны, и музеям нужно лишь немного смелости, чтобы экспериментировать с разными решениями.
По словам куратора постоянных экспозиций Морского музея Эстонии Крислин Кямяря, в современных музеях все чаще используются дигитальные решения, поскольку они дают возможность просто и понятно объяснить сложную тему, а также придают привлекательности экспозиции. «Именно дигитальные решения помогают привлечь в музеи молодежь, а также тех, кто иначе отказались бы от посещения музея. Дигитальные решения пробуждают любопытство и вызывают волнение от ожидания», – объяснила Кямяря.
По словам директора Platvorm, в дигитальных решениях применяются большей частью два подхода. «С одной стороны – с целью визуализировать информацию методами, которые не возможны, например, на бумажном носителе или при размещении на стене. С другой стороны – с их помощью рассказывают об исторических событиях увлекательным образом, привнося игровые элементы», – объяснил Меэлак, добавив, что в обновлённой Толстой Маргарите, которая скоро откроется для посещения, было использовано почти 50 различных дигитальных решений.
Два миллиона беличьих шкурок с Хийумаа в Лондон
Хороший пример дигитально визуализированных решений в обновлённой Толстой Маргарите – это датские таможенные книги, где визуализированы все рейсы через проливы Дании с 1634 года, которые начинались или завершались в Эстонии. «Эта информация – настоящая историческая big data! Например, из этих данных выясняется, что в 1853 году с Хийумаа в Лондон было перевезено 2,2 миллиона беличьих шкурок», – сказал Меэлак. Благодаря дигитальному решению посетители смогут увидеть связанное с портами Эстонии движение грузов в разные годы.
Хотя одним из самых известных экспонатов Толстой Маргариты является средневековый ког, который был скрыт от наших глаз в земле в Кадриорге целых 700 лет, уже с начала планирования обновления музея стало ясно, что будет недостаточно экспонирования одного лишь кога, чтобы объяснить посетителям роль великолепного торгового корабля в быстром развитии средневекового Таллинна. «Мы хотели для создания лучшего представления у посетителей дигитализировать модель кога, чтобы показать все известные детали. Например, сколько грузов помещалось на корабле, как люди справлялись со штормовым волнами и как работали тогдашние порты», – пояснила Кямяря. А Меэлак добавил, что отдельным вызовом было изобразить движение 18-метрового кога вместе с посетителями, навигацию по звездам, как в давние времена ориентировались капитаны, а также создание гигантского водяного смерча, который могут вызвать сами гости.
Посетителям нравится в музее, если они могут сами как-то соотнести себя с содержанием или экспонатами, получить интересный опыт, и особо приятно, если это можно сделать в хорошей компании. Семьям и всем остальным посетителям, например, предоставляется возможность зайти на большие дигитальные весы. Полученный вес пересчитывается в рыбу и на экране отображается, сколько товара вы получили бы за это количество рыбы в средневековье.
Кроме того, дигитальные решения позволяют рассказывать о сложных нюансах, которые трудно понять на бумаге. «Например, читая рассказы о путешествиях первооткрывателей из балтийских немцев, может быть, трудно проследить, где они в тот или иной момент бывали в своих приключениях. В дигитальном решении мы совместили рассказы и изображения с дигитальным глобусом, в результате чего возникает настоящий замечательный эффект, когда можно увидеть, как далеко первооткрыватели на самом деле продвинулись в своих путешествиях», – рассказал Меэлак.
В дигитальном решении работают простота и ясность
Чаще всего в музеях рассказывают об истории, но в то же время визуализацию используют также и при рассказе о современности. «Большая часть жителей Эстонии переправлялись на корабле в Финляндию, но мы не знаем точно, что происходит на капитанском мостике и за какими показаниями навигационных приборов следит экипаж корабля, чтобы он безопасно добрался с пассажирами до пункта назначения. Всё это возможно изобразить и показать дигитально», – рассказал директор Platvorm. Например, для объяснения работы современного навигационного оборудования был снят на камеру трёхчасовой рейс торгового корабля Sea Wind компании Tallink из Вуосаари в порт Мууга, и таким образом посетителей музея знакомят с реальным управлением кораблём. «Зачастую считается, что дигитальное решение – это должно быть что-то очень сложное, но в данном случае вернее утверждение, что очарование скрыто в простоте», – добавил Меэлак.
Куратор Толстой Маргариты и коллектив Platvorm отмечают, что привлекающее посетителей дигитальное решение, прежде всего, должно быть понятным и простым в обращении. «Зачастую мы видим в музеях решения, которые могут быть интригующими в брошюре, но оказываются бесполезными в реальности в музейном пространстве, поскольку посетителям слишком сложно использовать эти решения, поэтому они и вовсе отказываются от них», – сказала Кямяря. И добавила, что с дизайнерскими решениями нельзя переборщить, поскольку у посетителей есть желание открывать историю разными путями, в том числе самостоятельно изучая настоящие экспонаты, читая и слушая информацию, а также пробуя интерактивные решения.
Большое преимущество дигитальных решений – это возможность для музея идти в ногу со временем. «При получении новых исторических сведений и знаний музей может немедленно интегрировать их с выставкой, не дожидаясь следующего масштабного изменения экспозиции», – отметил Меэлак.