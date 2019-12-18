Использование дигитальных решений повышает интерес к музеям Эстонии

Посетителям нравится в музее, если они могут сами как-то соотнести себя с содержанием или экспонатами, получить интересный опыт, и особо приятно, если это можно сделать в хорошей компании. Семьям и всем остальным посетителям, например, предоставляется возможность зайти на большие дигитальные весы. Полученный вес пересчитывается в рыбу и на экране отображается, сколько товара вы получили бы за это количество рыбы в средневековье.

Кроме того, дигитальные решения позволяют рассказывать о сложных нюансах, которые трудно понять на бумаге. «Например, читая рассказы о путешествиях первооткрывателей из балтийских немцев, может быть, трудно проследить, где они в тот или иной момент бывали в своих приключениях. В дигитальном решении мы совместили рассказы и изображения с дигитальным глобусом, в результате чего возникает настоящий замечательный эффект, когда можно увидеть, как далеко первооткрыватели на самом деле продвинулись в своих путешествиях», – рассказал Меэлак.

В дигитальном решении работают простота и ясность

Чаще всего в музеях рассказывают об истории, но в то же время визуализацию используют также и при рассказе о современности. «Большая часть жителей Эстонии переправлялись на корабле в Финляндию, но мы не знаем точно, что происходит на капитанском мостике и за какими показаниями навигационных приборов следит экипаж корабля, чтобы он безопасно добрался с пассажирами до пункта назначения. Всё это возможно изобразить и показать дигитально», – рассказал директор Platvorm. Например, для объяснения работы современного навигационного оборудования был снят на камеру трёхчасовой рейс торгового корабля Sea Wind компании Tallink из Вуосаари в порт Мууга, и таким образом посетителей музея знакомят с реальным управлением кораблём. «Зачастую считается, что дигитальное решение – это должно быть что-то очень сложное, но в данном случае вернее утверждение, что очарование скрыто в простоте», – добавил Меэлак.

Куратор Толстой Маргариты и коллектив Platvorm отмечают, что привлекающее посетителей дигитальное решение, прежде всего, должно быть понятным и простым в обращении. «Зачастую мы видим в музеях решения, которые могут быть интригующими в брошюре, но оказываются бесполезными в реальности в музейном пространстве, поскольку посетителям слишком сложно использовать эти решения, поэтому они и вовсе отказываются от них», – сказала Кямяря. И добавила, что с дизайнерскими решениями нельзя переборщить, поскольку у посетителей есть желание открывать историю разными путями, в том числе самостоятельно изучая настоящие экспонаты, читая и слушая информацию, а также пробуя интерактивные решения.