Рекордно низкая безработица и рост зарплат: руководители банков подвели итоги года

На недавно прошедшем круглом столе для прессы руководители банков отметили, что подходящий к концу год был успешным для экономики Эстонии, но в то же время довольно сложным для банков. Основными моментами наряду с мерами по борьбе с отмыванием денег были также технологические инновации и то, что клиенты все меньше связаны только с одним банком. Проблемными местами были названы политическая непредсказуемость и неопределенность во внешней среде.
«Безработица находится на рекордно низком уровне, трудовая занятость на сверхвысоком, и это в свою очередь отражается также в продолжающемся росте зарплат. Однако беспокойство вызывает низкая способность накопления и инвестирования. Несмотря на то, что в Эстонии вклады составляют около 8 миллиардов, они сконцентрированы в руках малого количества людей», - отметил руководитель банка Coop Маргус Ринк, говоря об экономической ситуации. Руководитель банка SEB Аллан Парик добавил, что уверенность и готовность к инвестированию со стороны предпринимателей сферы промышленности несколько снизилась. Олави Лепп из Swedbank дополнил, что в последнее время заказы крупных промышленных предприятий более короткие, чем они привыкли. «Если до этого они привыкли к тому, что заказы имеются на полгода, то сейчас их хватает скорее на 1-2 месяца», - отметил он. Но в то же время руководители эстонских банков сошлись во мнении, что прояснение отношений США и Китая, а также переход процесса Брексита в новую фазу могут несколько снизить неопределенность среди важных для Эстонии партнеров по экспорту.
Руководители банков также обсудили рынок кредитов в Эстонии. По оценке руководителя Bigbank Мартина Лянтса, маленькая конкуренция на рынке кредитов Эстонии означает слишком высокие цены на кредиты как для частных лиц, так и для предпринимателей. Он также отметил, что менее половины ходатайствующих перед тем как взять кредит ищут конкурентные предложения и сравнивают условия кредитодателя. Руководитель Luminor Grupp Эркки Раазуке однако подчеркнул, что конкуренцию на рынок жилищных кредитов могло бы принести то, если бы сегодняшний продукт жилищного кредита стал бы более гибким. «Сегодня мы рассматриваем каждого человека и фиксируем для него кредитную маржу на несколько лет. Через 10 лет этот человек может оказаться абсолютно на дне или стать самым успешным предпринимателем Эстонии. Если бы мы сделали условия жилищного кредита более гибкими, и это позволило бы делать переоценку кредита и обеспечить тем самым его движение между банками, то конкуренция также бы сразу выросла», - сказал он.
Руководитель LHV Эрки Килу, который является на данный момент и руководителем Союза банков признал, что 2019 год был для банков богат на события. «Несколько скандинавских банков покинуло Эстонию, а остальные позиционировали себя скорее местными банками. Существенно снизилась наша зависимость от внешнего финансирования и это укрепило банковский сектор Эстонии: соотношение вкладов и кредитов лучше, чем когда-либо ранее. В свою очередь хочется отметить, что выход на биржу Coop и успешные эмиссии долговых ценных бумаг других банков говорит о том, что у людей есть готовность инвестировать в местные банки», сказал он и добавил, что доля проблемных кредитов в эстонских банках находится на самом низком уровне за последние 10-11 лет. В то же время доля клиентов-нерезидентов в местных банках продолжает снижаться.
Как заканчивающийся, так и начинающийся год руководители банков охарактеризовали как приносящие инновационные решения. По словам руководителя SEB Аллана Парика, в платежной сфере различные инновационные решения внедряются, начиная от скорости движения денег и заканчивая различными цифровыми решениями. «Сегодня мы сообща стараемся для того, чтобы в новом году клиенты всех банков могли использовать именные платежи. Тогда банковские переводы можно будет делать зная только номер телефона и имя другого человека», сказал он. Маргус Ринк из Coop Pank подчеркнул, что очень важен перенос банковских услуг в телефон, что означает, что люди могут использовать одновременно различные услуги разных банков без необходимости отказа от существующих. «Благодаря технологическим инновациям у маленьких банков есть возможность найти больше клиентов. Использование одного банка в качества основного уже в прошлом», - сказал он. Олави Лепп и Мартин Лянтс указали на все большую скорость принятия банками решений о выдаче кредитов, используя для этого цифровые автоматизированные решения, которые являются более объективными, нежели решения принятые человеком. «Всего за пару лет, как можно совершать бесконтактные платежи, уже почти треть оплат карточкой совершается с помощью них, и всего несколько недель назад появившаяся возможность Apple Pay по опыту Swedbank была также очень хорошо принята клиентами», - добавил Олави Лепп.
Речь шла и о противодействии отмыванию денег. Эрки Килу предложил, что так как эстонские профессионалы за последние годы получили очень хорошие знания и опыт, то Эстония могла бы сделать из этого такую же историю успеха, как история с отражением киберугроз. «Если в 2007 году мы смогли справиться с кибератаками, и в результате этого появился киберцентр НАТО, и мы смогли со многими поделиться своими знаниями. Может и в данном случае мы сможем прийти к центру по противодействию отмыванию денег, который помог бы и другим странам учиться на нашем опыте», - предложил он и добавил, что многие стартапы, которые зарождались в Эстонии, начиная с Veriff и заканчивая недавно появившимся стартапом Salv, помогают сделать противодействие отмыванию денег более эффективным в международном масштабе.