Рекордно низкая безработица и рост зарплат: руководители банков подвели итоги года

«Безработица находится на рекордно низком уровне, трудовая занятость на сверхвысоком, и это в свою очередь отражается также в продолжающемся росте зарплат. Однако беспокойство вызывает низкая способность накопления и инвестирования. Несмотря на то, что в Эстонии вклады составляют около 8 миллиардов, они сконцентрированы в руках малого количества людей», - отметил руководитель банка Coop Маргус Ринк, говоря об экономической ситуации. Руководитель банка SEB Аллан Парик добавил, что уверенность и готовность к инвестированию со стороны предпринимателей сферы промышленности несколько снизилась. Олави Лепп из Swedbank дополнил, что в последнее время заказы крупных промышленных предприятий более короткие, чем они привыкли. «Если до этого они привыкли к тому, что заказы имеются на полгода, то сейчас их хватает скорее на 1-2 месяца», - отметил он. Но в то же время руководители эстонских банков сошлись во мнении, что прояснение отношений США и Китая, а также переход процесса Брексита в новую фазу могут несколько снизить неопределенность среди важных для Эстонии партнеров по экспорту.

Руководители банков также обсудили рынок кредитов в Эстонии. По оценке руководителя Bigbank Мартина Лянтса, маленькая конкуренция на рынке кредитов Эстонии означает слишком высокие цены на кредиты как для частных лиц, так и для предпринимателей. Он также отметил, что менее половины ходатайствующих перед тем как взять кредит ищут конкурентные предложения и сравнивают условия кредитодателя. Руководитель Luminor Grupp Эркки Раазуке однако подчеркнул, что конкуренцию на рынок жилищных кредитов могло бы принести то, если бы сегодняшний продукт жилищного кредита стал бы более гибким. «Сегодня мы рассматриваем каждого человека и фиксируем для него кредитную маржу на несколько лет. Через 10 лет этот человек может оказаться абсолютно на дне или стать самым успешным предпринимателем Эстонии. Если бы мы сделали условия жилищного кредита более гибкими, и это позволило бы делать переоценку кредита и обеспечить тем самым его движение между банками, то конкуренция также бы сразу выросла», - сказал он.