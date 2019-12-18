Началось восстановление живописного болота Толкусе

Болото Толкусе простирается на 55 000 га в волости Хяэдемеэсте, на одной шестой части этой территории по заказу Центра управления государственными лесами (RMK) началось восстановление водного режима. Генеральным подрядчиком является фирма из волости Тырва AS Valmap Grupp, срок выполнения работ – ноябрь следующего года. Стоимость работ составит около 340 000 евро.
Специалист по охране природы Прийт Воолайд из отдела охраны природы RMK уверен, что местные жители и гости волости уже наверняка заметили людей, выполняющих восстановительные работы, потому что они начали перекрывать канавы болота Толкусе рядом с самой посещаемой туристической тропой Эстонии.
«С помощью восстановительных работ мы либо устраним, либо смягчим воздействие дренажных систем, созданных в разное время, на болотные сообщества, - пояснил Воолайд цель работы. - В результате этого должно улучшиться состояние как более открытой части болота, так и переходных и низинных болот. В северо-восточной части Толкусе закрытие старых полевых канав должно заново запустить связанные с заболачиванием процессы накопления торфа».
Воолайд заметил, что самым сложным испытанием станет, наверное, перекрытие оттока воды из канавы, которая среди местных называется рыбной. В результате этого в будущем в остаточных проточинах снова появится свободная вода.