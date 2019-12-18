Началось восстановление живописного болота Толкусе

Специалист по охране природы Прийт Воолайд из отдела охраны природы RMK уверен, что местные жители и гости волости уже наверняка заметили людей, выполняющих восстановительные работы, потому что они начали перекрывать канавы болота Толкусе рядом с самой посещаемой туристической тропой Эстонии.

«С помощью восстановительных работ мы либо устраним, либо смягчим воздействие дренажных систем, созданных в разное время, на болотные сообщества, - пояснил Воолайд цель работы. - В результате этого должно улучшиться состояние как более открытой части болота, так и переходных и низинных болот. В северо-восточной части Толкусе закрытие старых полевых канав должно заново запустить связанные с заболачиванием процессы накопления торфа».