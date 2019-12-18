Фото: три съемных квартиры в Эстонии, цена которых ниже стоимости средней потребительской корзины

Кохтла-Ярве

В Ярвеской части города находится квартира площадью 27 квадратных метров, за которую запрашивают всего 50 евро в месяц. Однокомнатная квартира в среднем состоянии. В кухне есть газовая плита, холодильник, кухонная мебель и стиральная машина. В комнате стоит раскладной диван и платяной шкаф.

Квартира в Кохтла-Ярве. ФОТО: KV.EE

Недалеко от дома расположены магазин, автобусная остановка, школа и детские сады. Работает квартирное товарищество.

Квартира в Кохтла-Ярве. ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Силламяэ

На втором этаже панельного дома в Силламяэ ждет нанимателя трехкомнатная квартира площадью 59,2 м2, за которую запрашивают 50 евро в месяц.

Квартира в Силламяэ ФОТО: KV.EE

Просторная и теплая квартира находится в среднем состоянии и полностью меблирована. Комнаты изолированные. Имеется балкон.

Квартира в Силламяэ ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Силламяэ

Однокомнатная квартира площадью 34,8 м2 находится в центре Силламяэ на четвертом этаже панельного дома. Хотя состояние квартиры среднее, она гтова к приему новых жильцов. За месяц проживания собственник хочет получать 35 евро.

Квартира в Силламяэ ФОТО: KV.EE

В кухне квартирант найдет все необходимое. В комнате - диван, большой платяной шкаф и письменный стол. Из комнаты - выход на застекленный балкон.

Квартира в Силламяэ. ФОТО: KV.EE