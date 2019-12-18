Фото: три съемных квартиры в Эстонии, цена которых ниже стоимости средней потребительской корзины

В то время, когда цены на съемные квартиры не просто зашкаливают, но и постоянно растут, в Эстонии можно найти недорогое жилье, уверен портал Kodustiil.
Кохтла-Ярве
В Ярвеской части города находится квартира площадью 27 квадратных метров, за которую запрашивают всего 50 евро в месяц. Однокомнатная квартира в среднем состоянии. В кухне есть газовая плита, холодильник, кухонная мебель и стиральная машина. В комнате стоит раскладной диван и платяной шкаф.
Недалеко от дома расположены магазин, автобусная остановка, школа и детские сады. Работает квартирное товарищество.
Силламяэ
На втором этаже панельного дома в Силламяэ ждет нанимателя трехкомнатная квартира площадью 59,2 м2, за которую запрашивают 50 евро в месяц.
Просторная и теплая квартира находится в среднем состоянии и полностью меблирована. Комнаты изолированные. Имеется балкон.
Силламяэ
Однокомнатная квартира площадью 34,8 м2 находится в центре Силламяэ на четвертом этаже панельного дома. Хотя состояние квартиры среднее, она гтова к приему новых жильцов. За месяц проживания собственник хочет получать 35 евро.
В кухне квартирант найдет все необходимое. В комнате - диван, большой платяной шкаф и письменный стол. Из комнаты - выход на застекленный балкон.