Ср, 18.12.2019
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  • Фото: три съемных квартиры в Эстонии, цена которых ниже стоимости средней потребительской корзины

Фото: три съемных квартиры в Эстонии, цена которых ниже стоимости средней потребительской корзины

Sillamäe kortermaja

ФОТО: KV.EE

В то время, когда цены на съемные квартиры не просто зашкаливают, но и постоянно растут, в Эстонии можно найти недорогое жилье, уверен портал Kodustiil. 

Кохтла-Ярве

В Ярвеской части города находится квартира площадью 27 квадратных метров, за которую запрашивают всего 50 евро в месяц. Однокомнатная квартира в среднем состоянии. В кухне есть газовая плита, холодильник, кухонная мебель и стиральная машина. В комнате стоит раскладной диван и платяной шкаф.  

Квартира в Кохтла-Ярве.

ФОТО: KV.EE

Недалеко от дома расположены магазин, автобусная остановка, школа и детские сады. Работает квартирное товарищество. 

Квартира в Кохтла-Ярве.

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Силламяэ

На втором этаже панельного дома в Силламяэ ждет нанимателя трехкомнатная квартира площадью 59,2 м2, за которую запрашивают 50 евро в месяц.

Квартира в Силламяэ

ФОТО: KV.EE

Просторная и теплая квартира находится в среднем состоянии и полностью меблирована. Комнаты изолированные. Имеется балкон. 

Квартира в Силламяэ

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Силламяэ

Однокомнатная квартира площадью 34,8 м2 находится в центре Силламяэ на четвертом этаже панельного дома. Хотя состояние квартиры среднее, она гтова к приему новых жильцов. За месяц проживания собственник хочет получать 35 евро.

Квартира в Силламяэ

ФОТО: KV.EE

В кухне квартирант найдет все необходимое. В комнате - диван, большой платяной шкаф и письменный стол. Из комнаты - выход на застекленный балкон. 

Квартира в Силламяэ.

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

 

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