Власти назвали акцию сетевых аптек недопустимой и указали на нарушение закона

Министр социальных дел Танель Кийк и гендиректор Департамента конкуренции Мярт Отс прокомментировали акцию, в результате которой до 19 декабря будут закрыты сотни аптек, передает Rus.ERR.
"Такие крайние меры использовать недопустимо", – заявил на совместной пресс-конференции ведомств гендиректор Департамента конкуренции Мярт Отс.
"Я призываю участников рынка руководствоваться здравым смыслом, а не устраивать акции. Я надеюсь, что из-за нее не пострадает ни один житель Эстонии", – добавил министр социальных дел Танель Кийк.
Согласно закону, аптеки в случае закрытия должны сообщать о времени возобновления работы и контакты ближайшей аптеки, но многие участники акции этого не сделали.