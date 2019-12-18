Ср, 18.12.2019
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  • Власти назвали акцию сетевых аптек недопустимой и указали на нарушение закона

Власти назвали акцию сетевых аптек недопустимой и указали на нарушение закона

Министр социальных дел Танель Кийк.

ФОТО: Kristjan Teedema

Министр социальных дел Танель Кийк и гендиректор Департамента конкуренции Мярт Отс прокомментировали акцию, в результате которой до 19 декабря будут закрыты сотни аптек, передает Rus.ERR.

"Такие крайние меры использовать недопустимо", – заявил на совместной пресс-конференции ведомств гендиректор Департамента конкуренции Мярт Отс.

"Я призываю участников рынка руководствоваться здравым смыслом, а не устраивать акции. Я надеюсь, что из-за нее не пострадает ни один житель Эстонии", – добавил министр социальных дел Танель Кийк.

Согласно закону, аптеки в случае закрытия должны сообщать о времени возобновления работы и контакты ближайшей аптеки, но многие участники акции этого не сделали.

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