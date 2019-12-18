В Эстонии восстановят бункер лесных братьев. На это может уйти до 100 тысяч евро

В среду был объявлен конкурс на проект, и, если все пойдет хорошо, ожидается, что бункер будет восстановлен к осени следующего года. Общая стоимость работ может составить 100 000 евро.

Старейшина волости Вильянди Алар Кару сказал, что, хотя бюджет муниципалитета на следующий год еще не утвержден и только отправляется в волостное собрание на первое чтение, имеется четкий план - восстановить бункер.

«Интерес к бункеру проявляют по сей день», - сказал Кару. «До разрушения в нем каждый день были посетители. Такой исторический памятник, безусловно, очень нужен».

Находящийся между Холстре и Мустла бункер горел даже дважды. В 1945 году сотрудники НКВД подожгли его снизу, вынудив лесных братьев покинуть его. 30 октября 2016 года бункер был снова уничтожен пожаром. Причина этого пожара до сих пор неизвестна.

Кару сказал, что проектирование бункера - определенно интересная задача. По его словам, уже есть предварительный проект, согласно которому стены и крыша бункера будут сделаны из бетонных блоков, а интерьер - из бревен. "Бункер должен быть безопасным в течение многих лет, он все-таки находится под землей во влажной почве. Это сложный объект", - признал Кару.

С одной стороны, здание должно отвечать современным требованиям, но аутентичность не менее важна, так что строить евробункер не планируется. По словам старейшины, проблема для дизайнера заключается в том, что человек в бункере должен чувствовать историческую подлинность, но и безопасность должна быть гарантирована.

Проект должен быть готов к 13 марта следующего года. Старейшина волости надеется начать строительство в летние месяцы. «Лето - идеальное время для строительства. Вокруг склона бункера есть заболоченные участки, поэтому транспортировка здесь своеобразна и трудна», - сказал Кару.

Волость рассчитывает на сумму в 100 000 евро. Страховая компания в свое время заплатила за сгоревший объект 27 000 евро. Исходя из регионального инвестиционного плана партия «Отечество» приняла решение предоставить волости Вильянди 9 000 евро на реконструкцию бункера Эннуксемяэ.

Бункер находится в лесу хутора Эннуксе. Подземное сооружение было построено в 1944 году братьями Яаном и Эвальдом Сова, к которым позже присоединилось около десятка лесных братьев. 21 февраля 1945 года бункер подвергся нападению со стороны сотрудников НКВД, которые убили семерых во время шестичасовой перестрелки и захватили остальных.