Двух граждан Швеции подозревают в нарушении покоя затонувшего парома "Эстония"

Шведские власти подозревают двух мужчин в нарушении покоя затонувшего парома "Эстония" и съемках над местом упокоения, сообщает портал Rus.ERR со ссылкой на шведское национальное вещание SVT и газету Dagens Nyheter.
Речь идет о рейсе немецкого судна Fritz Reuter, который осенью отправился к месту крушения "Эстонии". Финская погранохрана с 23 по 25 сентября наблюдала за передвижением немецкого судна и заподозрила, что с борта для съемок в воду был спущен исследовательский робот.
В Швеции в связи с произошедшим начато предварительное расследование, чтобы выяснить, следует ли предъявлять обвинения в нарушении покоя захоронения находившимся на борту шведским гражданам.
По данным центральной криминальной полиции Финляндии, пассажирами Fritz Reuter были члены съемочной группы, которая занималась производством документального фильма для норвежской компании.