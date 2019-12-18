Двух граждан Швеции подозревают в нарушении покоя затонувшего парома "Эстония"

Речь идет о рейсе немецкого судна Fritz Reuter, который осенью отправился к месту крушения "Эстонии". Финская погранохрана с 23 по 25 сентября наблюдала за передвижением немецкого судна и заподозрила, что с борта для съемок в воду был спущен исследовательский робот.