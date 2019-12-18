Ср, 18.12.2019
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  • Двух граждан Швеции подозревают в нарушении покоя затонувшего парома "Эстония"

Двух граждан Швеции подозревают в нарушении покоя затонувшего парома "Эстония"

Parvlaeva Estonia ohvrite mälestusmärk Tallinnas

ФОТО: Toomas Huik

Шведские власти подозревают двух мужчин в нарушении покоя затонувшего парома "Эстония" и съемках над местом упокоения, сообщает портал Rus.ERR со ссылкой на шведское национальное вещание SVT и газету Dagens Nyheter.

Речь идет о рейсе немецкого судна Fritz Reuter, который осенью отправился к месту крушения "Эстонии". Финская погранохрана с 23 по 25 сентября наблюдала за передвижением немецкого судна и заподозрила, что с борта для съемок в воду был спущен исследовательский робот.

В Швеции в связи с произошедшим начато предварительное расследование, чтобы выяснить, следует ли предъявлять обвинения в нарушении покоя захоронения находившимся на борту шведским гражданам.

По данным центральной криминальной полиции Финляндии, пассажирами Fritz Reuter были члены съемочной группы, которая занималась производством документального фильма для норвежской компании.

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