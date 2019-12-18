Ср, 18.12.2019
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  • Внимание, пассажиры: паромы на линии Таллинн-Хельсинки отменены

Внимание, пассажиры: паромы на линии Таллинн-Хельсинки отменены

Паром Finlandia

ФОТО: Mihkel Maripuu

Судоходная компания Eckerö Line сообщает на своем сайте, что в среду отменены выходы парома MS Finlandia в 15.15 из Хельсинки и в 18.30 из Таллинна.

Принадлежащая финнам компания Eckerö оперирует паромом MS Finlandia между Хельсинки и Таллинном, а между портами Мууга-Вуосари судном типа ro-pax MS Finbo Cargo, в графике движения которого изменений не произошло.

Выходы MS Finlandia отменены из-за сильного ветра и высокой волны, сообщает предприятие. С клиентами, забронировавшими билеты на эти рейсы, компания связывается.

Другие выходы MS Finlandia состоятся по расписанию.

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