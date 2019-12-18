Внимание, пассажиры: паромы на линии Таллинн-Хельсинки отменены

Судоходная компания Eckerö Line сообщает на своем сайте, что в среду отменены выходы парома MS Finlandia в 15.15 из Хельсинки и в 18.30 из Таллинна.
Принадлежащая финнам компания Eckerö оперирует паромом MS Finlandia между Хельсинки и Таллинном, а между портами Мууга-Вуосари судном типа ro-pax MS Finbo Cargo, в графике движения которого изменений не произошло.
Выходы MS Finlandia отменены из-за сильного ветра и высокой волны, сообщает предприятие. С клиентами, забронировавшими билеты на эти рейсы, компания связывается.
Другие выходы MS Finlandia состоятся по расписанию.