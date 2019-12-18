Галерея: министр Хельме произвел Райво Кюйта в генералы

Министр внутренних дел Март Хельме сегодня присвоил вице-канцлеру МВД по внутренней безопасности, охране правопорядка и миграционной политике Райво Кюйту звание генерал-инспектора полиции, пишет Postimees.
«Райво Кюйт достоин высокого звания за его большой вклад в развитие внутренней безопасности Эстонии в течение его долгой карьеры в полиции», - сказал Хельме в пресс-релизе.
1 января 2020 года Кюйт займет в ведомстве должность вице-канцлера по вопросам народонаселения, гражданского общества и семейной политики.