Ср, 18.12.2019
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме

Галерея: министр Хельме произвел Райво Кюйта в генералы

Министр внутренних дел Март Хельме сегодня присвоил вице-канцлеру МВД по внутренней безопасности, охране правопорядка и миграционной политике Райво Кюйту звание генерал-инспектора полиции, пишет Postimees.

«Райво Кюйт достоин высокого звания за его большой вклад в развитие внутренней безопасности Эстонии в течение его долгой карьеры в полиции», - сказал Хельме в пресс-релизе.

1 января 2020 года Кюйт займет в ведомстве должность вице-канцлера по вопросам народонаселения, гражданского общества и семейной политики.

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