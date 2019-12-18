ЧП в финском магазине: мужчина напал на ребенка с ножом

По данным полиции, в магазине Citymarket один мужчина два раза пытался ударить ножом десятилетнего мальчика в верхнюю часть тела, но отец мальчика смог его защитить от второго удара.

Ребенок не пострадал, но из-за нападения его зимнее пальто стало непригодным для использования. Отец мальчика получил легкое ножевое ранение.

Как сообщает полиция, был задержан уроженец Тампере 1990 года рождения, он не иностранного происхождения.

Подозреваемый будет допрошен.