Спасателям уже поступило более 200 вызовов: на двух детей упало дерево

В 16.47 в Центр тревоги поступило сообщение, что возле народного дома Падизе под упавшее дерево пали двое детей. На место выехала скорая помощь, которая доставила детей в больницу для проверки состояния здоровья. По данным Elektrilevi, по состоянию на 18 часов без электричества остались более 23 000 домохозяйств.