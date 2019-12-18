Спасателям уже поступило более 200 вызовов: на двух детей упало дерево

В Спасательный департамент на данный момент поступило более 200 связанных со штормом вызовов, пишет Postimees.
Большинство вызовов связано с упавшими деревьями. Из-за шторма пострадали двое детей.
В 16.47 в Центр тревоги поступило сообщение, что возле народного дома Падизе под упавшее дерево пали двое детей. На место выехала скорая помощь, которая доставила детей в больницу для проверки состояния здоровья. По данным Elektrilevi, по состоянию на 18 часов без электричества остались более 23 000 домохозяйств.
Спасательный департамент созвал во всех регионах штабы, чтобы следить за ситуацией и оперативно решать проблемы.
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