Ср, 18.12.2019
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  • Эстония
  • Спасателям уже поступило более 400 вызовов, почти 40 000 домов без света

Спасателям уже поступило более 400 вызовов, почти 40 000 домов без света
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Priipalu kandis teele langenud puu

ФОТО: Heiki Trakman

В Спасательный департамент по состоянию на 20.00 поступило более 400 связанных со штормом вызовов, пишет Postimees.

Большинство вызовов связано с упавшими деревьями.

Из-за шторма пострадали и двое детей. В 16.47 в Центр тревоги поступило сообщение, что возле народного дома Падизе под упавшее дерево попали двое детей. На место выехала скорая помощь, которая доставила детей в больницу для проверки состояния здоровья.

По данным Elektrilevi, по состоянию на 20 часов без электричества остались более 37 500 домохозяйств. 

В Западной Эстонии и на островах шторм уже утих, но в Южной и Северной Эстонии сильный ветер становится причиной инцидентов: в основном спасатели должны ликвидировать упавшие на дороги деревья. 

Спасательный департамент созвал во всех регионах штабы, чтобы следить за ситуацией и оперативно решать проблемы.

Как действовать во время шторма:

  • Оставайтесь в помещении.
  • Не совершайте поездок на автомобиле. Если поездка неизбежна, убедитесь, что у вас достаточно топлива, и возьмите с собой заряженный мобильный телефон.
  • Управляя автомобилем, выберите подходящую скорость. Учитывайте, что на дороге могут быть препятствия.
  • Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Уведомите о них компанию Elektrilevi по номеру 1343.
  • В случае разрушений, повлекших травмы людей и представляющих непосредственную угрозу, звоните на номер экстренной помощи 112.

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