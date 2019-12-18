Спасателям уже поступило более 400 вызовов, почти 40 000 домов без света

Большинство вызовов связано с упавшими деревьями.

Из-за шторма пострадали и двое детей. В 16.47 в Центр тревоги поступило сообщение, что возле народного дома Падизе под упавшее дерево попали двое детей. На место выехала скорая помощь, которая доставила детей в больницу для проверки состояния здоровья.

По данным Elektrilevi, по состоянию на 20 часов без электричества остались более 37 500 домохозяйств.

В Западной Эстонии и на островах шторм уже утих, но в Южной и Северной Эстонии сильный ветер становится причиной инцидентов: в основном спасатели должны ликвидировать упавшие на дороги деревья.

Спасательный департамент созвал во всех регионах штабы, чтобы следить за ситуацией и оперативно решать проблемы.

Как действовать во время шторма:

Оставайтесь в помещении.

Не совершайте поездок на автомобиле. Если поездка неизбежна, убедитесь, что у вас достаточно топлива, и возьмите с собой заряженный мобильный телефон.

Управляя автомобилем, выберите подходящую скорость. Учитывайте, что на дороге могут быть препятствия.

Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Уведомите о них компанию Elektrilevi по номеру 1343.

В случае разрушений, повлекших травмы людей и представляющих непосредственную угрозу, звоните на номер экстренной помощи 112.