Ср, 18.12.2019
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом
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  • Итальянский шутник вновь в деле: фейковый Хельме извинился перед премьер-министром Финляндии
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Итальянский шутник вновь в деле: фейковый Хельме извинился перед премьер-министром Финляндии

Март Хельме.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Итальянец, который всего неделю назад в Twitter создал фейковый аккаунт министра сельской жизни, сегодня вновь проявил себя — он создал аккаунт председателя EKRE Марта Хельме и от его лица извинился перед финским премьер-министром, пишет Postimees.

«Мои слова в отношении нового финского премьер-министра Санны Марин были ошибкой. Я приношу извинения», - написал фейковый Хельме.

По мнению одного комментатора, именно извинения сразу показывают то, что аккаунт фейковый. На самом деле вместо Хельме перед финский премьер-министром извинился эстонский премьер Юри Ратас.

 Томмазо Дебенедетти — живущий в Риме отец двух детей, он работает учителем. Его интервью с Михаилом Горбачевым, папой римским Бенедиктом XVI и Далай-ламой опубликовали несколько местных изданий. Все они, конечно, были придуманы.

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