Итальянский шутник вновь в деле: фейковый Хельме извинился перед премьер-министром Финляндии

Итальянец, который всего неделю назад в Twitter создал фейковый аккаунт министра сельской жизни, сегодня вновь проявил себя — он создал аккаунт председателя EKRE Марта Хельме и от его лица извинился перед финским премьер-министром, пишет Postimees.
«Мои слова в отношении нового финского премьер-министра Санны Марин были ошибкой. Я приношу извинения», - написал фейковый Хельме.
My words concerning the new Finnish Prime Minister Sanna Marin was a mistake. I apologize!— Mart Helme (@MartHelmeEe) 18 декабря 2019 г.
По мнению одного комментатора, именно извинения сразу показывают то, что аккаунт фейковый. На самом деле вместо Хельме перед финский премьер-министром извинился эстонский премьер Юри Ратас.
Томмазо Дебенедетти — живущий в Риме отец двух детей, он работает учителем. Его интервью с Михаилом Горбачевым, папой римским Бенедиктом XVI и Далай-ламой опубликовали несколько местных изданий. Все они, конечно, были придуманы.