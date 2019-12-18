Ср, 18.12.2019
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме

Фото: в Таллинне рекламные плакаты разбили автомобили

Сегодня около 18.41 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на Таммсааре-теэ на два автомобиля упали рекламные плакаты, пишет Postimees.

Машины Subaru и Ford стояли на горящем красным сигналом светофоре, когда на них прилетели рекламные плакаты.

В автомобилях были только водители, никто не пострадал. Но машины получили серьезные повреждения.

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