Ср, 18.12.2019
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Шторм нарушил движение поездов

Поезд Elron. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits

Из-за штормового ветра на железную дорогу упали деревья и нарушили движение поездов в направлении Кейла, Палдиски, Турба и Клоогаранна. 

Некоторые рейсы заменены частично или полностью замещающими автобусами, сообщает представитель Elron.

Тяжелые погодные условия могут привести к нарушениям движения и на других линиях.

Предприятие Elron просит следить за информацией на их официальном сайте.

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