Шторм нарушил движение поездов

Из-за штормового ветра на железную дорогу упали деревья и нарушили движение поездов в направлении Кейла, Палдиски, Турба и Клоогаранна.
Некоторые рейсы заменены частично или полностью замещающими автобусами, сообщает представитель Elron.
Тяжелые погодные условия могут привести к нарушениям движения и на других линиях.
Предприятие Elron просит следить за информацией на их официальном сайте.
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