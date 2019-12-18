Фото: в Таллинне шторм нарушил движение трамваев

Дерево упало на трамвайные пути на остановке Angerja. Как сообщили в пресс-службе Спасательного департамента, спасатели убрали дерево в 19:16, но по данным очевидцев, в 19:40 на трамвайных путях продолжались работы, а трамваи не ходили, пишет rus.err.ee.