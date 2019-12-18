Ср, 18.12.2019
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Фото: в Таллинне шторм нарушил движение трамваев

В Пыхья-Таллинне из-за шторма было нарушено движение трамваев.

Дерево упало на трамвайные пути на остановке Angerja. Как сообщили в пресс-службе Спасательного департамента, спасатели убрали дерево в 19:16, но по данным очевидцев, в 19:40 на трамвайных путях продолжались работы, а трамваи не ходили, пишет rus.err.ee.

Поданным Elektrilevi, сообщений о повреждении линий электропередачи не поступало.

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