Ср, 18.12.2019
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме
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  • Номер 112 перегружен: Центр тревоги в экстренном порядке вызвал работников и обратился к жителям Эстонии

Номер 112 перегружен: Центр тревоги в экстренном порядке вызвал работников и обратился к жителям Эстонии

В арсенале Центра тревоги самые новые версии навигационной системы GPS, позволяющие очень точно обнаружить место происшествия или несчастного случая.

ФОТО: Сандер Ильвест

Центр тревоги на своей странице в Facebook сообщил, что из-за шторма количество звонков на номер 112 резко возросло. 

Центр тревоги сообщает, что число звонков на номер 112 выросло в несколько раз, поэтому на ответ требуется больше обычного времени.

"Просим людей отнестись к этому с пониманием, поскольку хотя на работу в экстренном порядке было вызвано больше работников, в Центр тревоги должны поступать в первую очередь критически важные сообщения", - напоминает Центр тревоги и призывает людей из-за упавших на дорогу деревьев звонить на номер 1510, а номер 112 набирать только в случае, если чья-то жизнь в опасности.

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