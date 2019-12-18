Номер 112 перегружен: Центр тревоги в экстренном порядке вызвал работников и обратился к жителям Эстонии

Центр тревоги сообщает, что число звонков на номер 112 выросло в несколько раз, поэтому на ответ требуется больше обычного времени.

"Просим людей отнестись к этому с пониманием, поскольку хотя на работу в экстренном порядке было вызвано больше работников, в Центр тревоги должны поступать в первую очередь критически важные сообщения", - напоминает Центр тревоги и призывает людей из-за упавших на дорогу деревьев звонить на номер 1510, а номер 112 набирать только в случае, если чья-то жизнь в опасности.