Ср, 18.12.2019
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме
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  • Фото: бесстрашных жителей Таллинна не смутили ни штормовой ветер, ни предупреждение вице-мэра

Фото: бесстрашных жителей Таллинна не смутили ни штормовой ветер, ни предупреждение вице-мэра

В Таллинне на побережье Меривялья вечером собрались местные жители, чтобы полюбоваться бушующим морем и огромными волнами, которые появились из-за сильного ветра.

Хотя вице-мэр Таллинна Калле Кландорф сегодня призывал людей не ходить из любопытства на пляжи и молы, чтобы полюбоваться волнами, поскольку это очень опасно и может прибавить работы спасателям и полицейским, вечером некоторые жители Таллинна решили проигнорировать это обращение.

Смотрите фото!

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