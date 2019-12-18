Фото: бесстрашных жителей Таллинна не смутили ни штормовой ветер, ни предупреждение вице-мэра

Хотя вице-мэр Таллинна Калле Кландорф сегодня призывал людей не ходить из любопытства на пляжи и молы, чтобы полюбоваться волнами, поскольку это очень опасно и может прибавить работы спасателям и полицейским, вечером некоторые жители Таллинна решили проигнорировать это обращение.