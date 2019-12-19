Палата представителей Конгресса США вынесла импичмент Дональду Трампу

Палата представителей Конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту. Таким образом, Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Впрочем, до отстранения от власти сенатом дело может и не дойти, пишет Newsru.com.
Демократы объявили о начале расследования по импичменту в конце сентября. Поводом стала жалоба информатора на телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Неназванный сотрудник разведки заявил, что лидер США просит руководителя иностранного государства начать расследование против своего политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена - на фоне заморозки почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине. Демократы заявили, что таким образом президент нарушил конституцию и поставил под угрозу национальную безопасность США.
Главе Белого дома инкриминируется злоупотребление властью и создание препятствий расследованию Конгресса. В поддержку первого пункта обвинения проголосовали 230 законодателей, против высказались 197, один воздержался. За вторую статью было отдано 229 голосов, против проголосовали 198 конгрессменов, один также воздержался.
Воздержавшимся законодателем в обоих случаях оказалась Тулси Габбард (от штата Гавайи), входящая в число претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года. "Я не могла с чистой совестью голосовать против импичмента, потому что считаю президента Трампа виновным в правонарушениях. Я также не могла <...> голосовать за импичмент, потому что снятие действующего президента с должности не должно быть кульминацией ангажированного процесса, подпитываемого межпартийной враждой, которая так сильно разделила нашу страну", - объяснила позднее свое решение Габбард. Ее заявление цитирует телекомпания CBS.
В первом случае среди противников обвинения Трампа были двое демократов - Джефф ван Дрю (от штата Нью-Джерси), который в скором времени, как ожидается, перейдет в Республиканскую партию, а также Колин Петерсон (от Миннесоты). При голосовании по второй статье обвинения против высказались уже трое членов Демократической партии - к ван Дрю и Петерсону присоединился Джаред Голден (от штата Мэн).
Заседание, по итогам которого депутаты заявили об импичменте, продолжалось 11 часов, при этом отмечается, что ни одной из сторон не было интересно выслушивать аргументы другой. Большинство мест в зале пустовали, конгрессмены приходили и уходили только для своих коротких заявлений, все заявления на камеру делались по сути для своих избирателей по округам.
Открывая формальные прения по импичменту, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы не были инициаторами случившегося. По ее словам, она открывает дебаты об импичменте "со всей серьезностью и с грустью", а сам президент "не оставил нам выбора" и использовал силу своих должностных полномочий для того, чтобы получить личную политическую выгоду за счет национальной безопасности. Также, по ее словам, Трамп пытался добиться иностранного вмешательства в выборы путем расследования против Байдена.
Выступавшие на протяжении многих часов демократы повторяли эти высказывания в той или иной форме десятки раз. В свою очередь, республиканцы клеймили демократов за несоблюдение юридических норм и за то, что они не дали высказаться республиканскому меньшинству в конгрессе.
Также, по утверждению республиканцев, демократы слишком расширительно подходят к импичменту и могли бы с тем же успехом объявить его любому другому президенту. Многие республиканцы говорили, что во вменяемых Трампу обвинениях нет признаков "тяжких преступлений и проступков", за которые можно отстранить президента.
Обе партии толковали в свою пользу тот факт, что импичмент отменяет итоги волеизъявления избирателей. По словам республиканцев, демократы вознамерились аннулировать голоса более чем 60 миллионов избирателей, проголосовавших за Трампа. Демократы заявили, что нельзя дожидаться следующих выборов и следует отстранить Трампа немедленно.
"Мы не можем полагаться на следующие выборы как средство защиты от проступков президента, в то время, когда президент угрожает самой целостности этих выборов", - заявил влиятельный демократ Джеррольд Надлер. Он также напомнил республиканцам, что в случае отстранения Трампа никакой смены власти не произойдет: главой государства станет вице-президент Майк Пенс, а отнюдь не кандидат демократов в 2016 году Хиллари Клинтон. И та, и другая партии назвали свои действия защитой демократии и будущего страны.
Теперь после вынесения обвинений дело переходит в сенат США. На процессе в верхней палате конгресса сенаторам будет отведена роль присяжных. Они не смогут вести обсуждение, а должны будут молча выслушивать доводы обвинителей Трампа из палаты представителей и контрдоводы защиты президента.
Председательствующий в сенате по должности вице-президент Майк Пенс участия в процедуре принимать не будет. Руководить процессом будет председатель Верховного суда Джон Робертс. По окончании процесса будет проведено голосование, для отстранения Трампа от власти потребуется две трети голосов сенаторов - 66. Пока что ни один из 53 республиканцев не намерен голосовать за импичмент.
Демократы тем временем пытаются изменить ситуацию, вызвав на процесс свидетелей, уклонившихся от слушаний в палате представителей. Лидер демократов в сенате Чак Шумер предложил вызвать новых свидетелей из числа нынешних и бывших высокопоставленных чиновников Белого дома, однако республиканское большинство эту инициативу блокировало.
Эксперты считают, что процесс в сенате начнется после рождественских американских праздников в начале января, на это уйдет около месяца и вердикт может быть вынесен уже в конце января. По их словам, ни одной из партий не будет выгодно затягивание процесса: республиканцы опасаются возможного появления новых фактов или свидетелей и не знают, что еще мог сделать или сказать Трамп. А для демократов затягивание процесса грозит вынужденным перерывом в президентских кампаниях, вместо проведения которых они обязаны будут присутствовать на всех сенатских слушаниях. В президенты баллотируются сразу несколько сенаторов-демократов: Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, Кори Букер, Эми Клобушар и Майкл Беннет.
Сам Трамп назвал голосование в палате представителей за его отстранение от должности президента США "политическим самоубийством" Демократический партии. С таким заявлением он выступил перед своими сторонниками в штате Мичиган, пишет ТАСС.
По словам американского лидера, решение нижней палаты парламента по импичменту является "беззаконным и политически ангажированным". Трамп отметил, что обвинения против него - это попытка отменить результаты президентских выборов. "Демократы в палате представителей пытаются аннулировать голоса десятков миллионов американских патриотов <…> Это вы вмешиваетесь в американские выборы, подрываете американскую демократию ради своих личных и партийных интересов, мы же не сделали ничего плохого", - сказал он, обращаясь к демократам.
С заявлением также выступил Белый дом, сообщает "Интерфакс". В нем выражается надежда, что верхняя палата парламента восстановит справедливость и оправдает Трампа. Объявленный палатой представителей импичмент президенту Белый дом назвал "самым позорным политическим эпизодом в истории нации". Указывается, что решение было принято в условиях, когда "ни один республиканец" не проголосовал за отстранение от должности Трампа, при этом не было представлено доказательств по сути обвинений в адрес президента.
Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона (1868 год) и Билла Клинтона (1998 год), за импичмент которого проголосовала палата представителей. И в случае Клинтона, и в случае Джонсона Сенат проголосовал в их пользу, они остались на своих должностях. Процедура импичмента также инициировалась в отношении Ричарда Никсона (в 1974 году), но он подал в отставку еще до начала слушаний.