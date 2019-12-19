Палата представителей Конгресса США вынесла импичмент Дональду Трампу

Также, по утверждению республиканцев, демократы слишком расширительно подходят к импичменту и могли бы с тем же успехом объявить его любому другому президенту. Многие республиканцы говорили, что во вменяемых Трампу обвинениях нет признаков "тяжких преступлений и проступков", за которые можно отстранить президента.

Обе партии толковали в свою пользу тот факт, что импичмент отменяет итоги волеизъявления избирателей. По словам республиканцев, демократы вознамерились аннулировать голоса более чем 60 миллионов избирателей, проголосовавших за Трампа. Демократы заявили, что нельзя дожидаться следующих выборов и следует отстранить Трампа немедленно.

"Мы не можем полагаться на следующие выборы как средство защиты от проступков президента, в то время, когда президент угрожает самой целостности этих выборов", - заявил влиятельный демократ Джеррольд Надлер. Он также напомнил республиканцам, что в случае отстранения Трампа никакой смены власти не произойдет: главой государства станет вице-президент Майк Пенс, а отнюдь не кандидат демократов в 2016 году Хиллари Клинтон. И та, и другая партии назвали свои действия защитой демократии и будущего страны.

Теперь после вынесения обвинений дело переходит в сенат США. На процессе в верхней палате конгресса сенаторам будет отведена роль присяжных. Они не смогут вести обсуждение, а должны будут молча выслушивать доводы обвинителей Трампа из палаты представителей и контрдоводы защиты президента.

Председательствующий в сенате по должности вице-президент Майк Пенс участия в процедуре принимать не будет. Руководить процессом будет председатель Верховного суда Джон Робертс. По окончании процесса будет проведено голосование, для отстранения Трампа от власти потребуется две трети голосов сенаторов - 66. Пока что ни один из 53 республиканцев не намерен голосовать за импичмент.

Демократы тем временем пытаются изменить ситуацию, вызвав на процесс свидетелей, уклонившихся от слушаний в палате представителей. Лидер демократов в сенате Чак Шумер предложил вызвать новых свидетелей из числа нынешних и бывших высокопоставленных чиновников Белого дома, однако республиканское большинство эту инициативу блокировало.

Эксперты считают, что процесс в сенате начнется после рождественских американских праздников в начале января, на это уйдет около месяца и вердикт может быть вынесен уже в конце января. По их словам, ни одной из партий не будет выгодно затягивание процесса: республиканцы опасаются возможного появления новых фактов или свидетелей и не знают, что еще мог сделать или сказать Трамп. А для демократов затягивание процесса грозит вынужденным перерывом в президентских кампаниях, вместо проведения которых они обязаны будут присутствовать на всех сенатских слушаниях. В президенты баллотируются сразу несколько сенаторов-демократов: Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, Кори Букер, Эми Клобушар и Майкл Беннет.

Сам Трамп назвал голосование в палате представителей за его отстранение от должности президента США "политическим самоубийством" Демократический партии. С таким заявлением он выступил перед своими сторонниками в штате Мичиган, пишет ТАСС.

По словам американского лидера, решение нижней палаты парламента по импичменту является "беззаконным и политически ангажированным". Трамп отметил, что обвинения против него - это попытка отменить результаты президентских выборов. "Демократы в палате представителей пытаются аннулировать голоса десятков миллионов американских патриотов <…> Это вы вмешиваетесь в американские выборы, подрываете американскую демократию ради своих личных и партийных интересов, мы же не сделали ничего плохого", - сказал он, обращаясь к демократам.

С заявлением также выступил Белый дом, сообщает "Интерфакс". В нем выражается надежда, что верхняя палата парламента восстановит справедливость и оправдает Трампа. Объявленный палатой представителей импичмент президенту Белый дом назвал "самым позорным политическим эпизодом в истории нации". Указывается, что решение было принято в условиях, когда "ни один республиканец" не проголосовал за отстранение от должности Трампа, при этом не было представлено доказательств по сути обвинений в адрес президента.