Палата представителей США проголосовала за начало процедуры импичмента Трампа.

В поддержку соответствующего решения по пункту "злоупотребление властью" высказались 230 депутатов против 197, по пункту "препятствование расследованию Конгресса" - 229 против 198.

Процедура должна далее пройти через контролируемый Республиканской партией Сенат, поэтому вероятность того, что сенаторы поддержат импичмент, близка к нулю.

Накануне Трамп назвал процесс импичмента, инициированный демократами, не более чем незаконной партизанской попыткой переворота, за что, по его мнению, представительница Демократический партии Нэнси Пелоси, активно продвигающая идею импичмента, и ее единомышленники будут наказаны на выборах в ноябре 2020 года.

Дональду Трампу инкриминируют злоупотребление властью с целью заставить иностранное государство вмешиваться в политику США, а также беспрецедентное препятствование расследованию Конгресса. Президента США подозревают в том, что во время телефонной беседы с президентом Украины он пытался вынудить его начать расследование против вероятного соперника Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления якобы использовались возможное приглашение Зеленского с визитом в США и военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.