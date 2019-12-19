С нового года в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны произойдут важные изменения

«Количество ходатайств о документах уменьшилось и работа нормализовалась, поэтому бюро обслуживания вернутся к своему прежнему режиму работы», - сказала главный специалист бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Мерлин Мянгель.

Замена документов проходит в Эстонии циклами, больше всего ходатайств о документах было подано в 2018 и 2019 годах. Например, за 11 месяцев этого года в Департамент полиции и погранохраны было подано 318 000 ходатайств об удостоверяющих личность документах. Из-за большой нагрузки с сентября 2018 года было продлено время работы бюро обслуживания Таммсааре и Пинна на два часа до 19 часов. Начиная со 2 января оба столичных бюро обслуживания будут снова работать с 9 до 17 часов с понедельника по пятницу.

«Больше всего клиентов посещает наши бюро в первой половине дня, - сказала Мянгель. - Мы хотим хорошо и эффективно обслужить всех наших клиентов, но для самих людей будет удобнее, если ходатайство о новом документе будет подано заранее, не дожидаясь, пока старый документ станет недействительным. Мы советуем и для подачи, и для получения документов при возможности бронировать время заранее».

С августа этого года граждане Эстонии могут подать ходатайство о получении и паспорта, и ИД-карты в бюро самообслуживания в интернете. Таким образом сейчас подается каждое шестое ходатайство о паспорте гражданина Эстонии или ИД-карте.

«Электронное бюро самообслуживания - это самый быстрый и удобный способ подать ходатайство о повторном документе для взрослого гражданина Эстонии или первичного документа для ребенка. А теперь это еще и самый дешевый способ, так как госпошлины на документы, поданные в бюро самообслуживания, с 6 января станут на пять евро меньше», - добавила Мерлин Мянгель.

Гражданин Эстонии должен будет прийти в обычное бюро обслуживания только один раз в десять лет для снятия новых отпечатков пальцев, проставления подписи и за готовым документом, если было подано ходатайство о паспорте, и раз в пять лет, если подано ходатайство об ИД-карте.