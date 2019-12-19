Чт, 19.12.2019
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  • Эстонию на ЧЕ по фигурному катанию представят Эва-Лотта Кийбус и Александр Селевко

Эстонию на ЧЕ по фигурному катанию представят Эва-Лотта Кийбус и Александр Селевко

Эва-Лотта Кийбус

ФОТО: Kalle Parkkinen/Newspix24/SIPA/Kalle Parkkinen/Newspix24/SIPA

По итогам чемпионата Эстонии определились участники предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию: в Австрии нашу страну будут представлять Эва-Лотта Кийбус и Александр Селевко, передает Rus.Err.ee.

16-летняя воспитанница тренера Анны Леванди Эва-Лотта Кийбус впервые стала чемпионкой Эстонии по фигурному катанию. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 183, 73 балла.

В мужском одиночном фигурном катании борьбу за чемпионский титул вели два брата Селевко. Александр смог подготовить более сложную программу и успешно ее откатать. Это позволило ему опередить Михаила и завоевать путевку на чемпионат Европы.

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