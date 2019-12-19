Эстонию на ЧЕ по фигурному катанию представят Эва-Лотта Кийбус и Александр Селевко

16-летняя воспитанница тренера Анны Леванди Эва-Лотта Кийбус впервые стала чемпионкой Эстонии по фигурному катанию. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 183, 73 балла.

В мужском одиночном фигурном катании борьбу за чемпионский титул вели два брата Селевко. Александр смог подготовить более сложную программу и успешно ее откатать. Это позволило ему опередить Михаила и завоевать путевку на чемпионат Европы.